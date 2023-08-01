Відклали на три місяці: в уряді відтермінували нові правила допомоги ВПО

Урядовці відтермінували норму, яка спрощувала оформлення допомоги на проживання ВПО.

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Кабмін відтермінував введення оновлених правил оформлення допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам. Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Ідеться про новацію, яку планували запровадити, починаючи з 1 серпня 2023 року. Зокрема, вносились зміни у правила оформлення допомоги ВПО — її дозволили оформлювати одному члену родини, а не кожному члену родини окремо. Однак саме 1 серпня уряд повідомив, що ця новація відкладається на 3 місяці й почне діяти з 1 листопада 2023 року.

Зазначимо, 11 липня 2023 року Кабмін прийняв Постанову про "Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб". Мета постанови — впорядкувати виплати ВПО, щоб їх отримували лише ті родини, які суттєво постраждали від російського вторгнення.

Який розмір допомоги отримують ВПО

У документі вказано, що з 1 серпня автоматично продовжують на 6 місяців виплати ВПО, які оформили допомогу:

особи з інвалідністю на діти — по 3 тис. грн;

решта — по 2 тис. грн.

Кому скасують виплату допомогу як ВПО

З 1 вересня почнуть скасовувати виплати громадянам, якщо вони здатні самостійно себе фінансувати. При цьому звертатимуть увагу на наступні витрати:

купівлю нового автомобіля (крім придбання техніки як волонтера);

купівлю земельної ділянки чи квартири вартістю понад 100 тис. грн;

мають на рахунку в банку понад 100 тис. грн;

мають валютні рахунки та дорогоцінні метали загальною вартістю понад 100 тис.грн;

мають житло прощею понад 13,65 кв. м на одного члена родини на територіях, де не ведуться активні бойові дії.

Названо певні категорії ВПО, яким також скасовують виплати:

якщо були за кордоном понад 30 днів без достатньо поважних причин;

якщо опинились в колонії, зокрема, засуджені за колабораціонізм;

якщо повернулись на місця проживання.

Нагадуємо, "ПриватБанк" змінив умови використання банківських карток. Починаючи з 1 серпня, картки, в яких закінчився термін дії, можна не продовжувати протягом двох років.

Між тим уряд прийняв рішення про виділення 400 млн грн на дрібний ремонт помешкань, пошкоджених внаслідок війни. При цьому виплати отримає шоста частина людей, які оформили відповідні заявки.