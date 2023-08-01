Мінус $2 млрд щомісяця: в Мінфіні оцінили втрати від виїзду українців за кордон (відео)

Уряд турбує вимивання коштів з еконімки України: гроші втрачаються через вимушених мігрантів, які витрачають гроші за кордоном.

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Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, яка сума вимивається з економіки України вимушеними мігрантами. Свої міркування щодо того, які будуть наслідки цих витрат та як з цим боротись, чиновник оприлюднив у ефірі Всеукраїнського телемарафону.

Кошти, які переводяться за кордон, підрахували у Нацбанку, зазначив міністр фінансів.Українські громадяни, оплачуючи різні товари та послуги за кордоном, витрачають по 2 млрд дол. щомісяця.

Марченко пояснив, що таким чином Україна втрачає гроші, а інші країни — отримують: "Це кошти, які вимиваються з економіки України та вкладаються в економіку країн, які їх прихистили — це очевидна реальність".

Потрібно повернути вимушених мігрантів додому, наголосив міністр. Також він пояснив, що, на його думку, допоможе припинити таке "вимивання": "Єдина умова — це повернення громадян додому: [вони будуть] безпечно працювати тут і створювати тут додану вартість".

Сергій Марченко - про втрати української економіки

Зазначимо, у Міністерстві економіки опублікували дані щодо внутрішньої та зовнішньої міграції українців. Згідно з підрахунками міністерства, за кордоном перебуває 6,2 млн громадян.

Нагадуємо, уряд почав другий етап втілення програми щодо виплат за втрачене житло. Громадяни, які повністю втратили житло внаслідок війни, повинні пройти спеціальну процедуру реєстрації на порталі "єВідновлення".

З іншого боку, Кабмін відтермінував спрощення оформлення виплат для ВПО. Зокрема, планували ввести нові правила, але перенесли на три місяці — на листопад 2023 року.

Між тим "ПриватБанк" вирішив змінити правила користування банківськими картками. Відтепер, якщо закінчився термін дії картки, не потрібно іти у відділення — пластик працюватиме ще 24 місяці.