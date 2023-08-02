Італійський банк Intesa Sanpaolo закрив офіси у Москві, — Reuters

Італійські банкіри, які мають у Росії досить невеликий банк і обслуговують лише корпоративних клієнтів, за півтора року війни спромоглись закрити лише один офіс.

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Італійська група компаній Intesa Sanpaolo вирішила закрити офіс у Москві, між тим повністю припинити бізнес у Росії все ще не здатна. Про це ідеться у матеріалі агентства Reuters.

Представник банку "Інтеза" пояснив агентству, що компанія не може вийти з РФ, оскільки Кремль після вторгнення в Україну запровадив обмеження на продаж активів. Втім, на думку Антоніо Фалліко, одного з очільників установи, закриття центрального офісу є "символічним та історичним".

Акціонерне товариство "Банк Інтеза" — невеликий банк, ідеться у матеріалі Reuters. В його відділеннях працює 900 осіб, при цьому російські клієнти встигли отримати кредитів на 100 млн євро, а транскордонні кредити складають 700 млн євро. Наголошується, що розмір кредитного портфеля зменшився впродовж минулого року на 60-70%.

Група компаній Intesa Sanpaolo — найбільша італійська фінансова установа, яка у 2014 році мала капіталізацію в 40 млрд євро та більш ніж 8 млн клієнтів. Однак чомусь для власників компанії надто важливими є російські активи — вони їх не хочуть втратити, тому все ще обслуговують корпоративних клієнтів та мають 27 відділень на території країни-агресора.

Зазначимо, згідно з даними порталу НАЗК, на АТ "Банк Імпреза" не накладено санкцій Україною або ж її партнерами. Втім названо імена дев'ятьох італійців, які займали різні посади у російській філії італійської компанії.

Офіс у Москві "банку Інтеза" розташовано за адресою у Москві пров. Петроверизький, буд. 2. Місцевість за кілька сотень метрів від Кремля та за 6 км від будівель "Москва-Сіті", які днями опинились під ударами дронів невідомого походження.

Офіс "Банку Інтеза" у Москві - Google maps

Нагадуємо, італійській групі компаній належить в Україні "Правекс-банк" — у 2013 році його планували продати за 200 млн євро структурам з нині ліквідованих "Дельта банку" та "Альфа банку".

Між тим 2 серпня стало відомо про спробу Raiffeisen Bank International вийти з Росії. СЕО міжнародної корпорації заявив, що вони хотіли б припинити бізнес у Росії, але не можуть, оскільки їм пропонують занадто низьку ціну.