Дешевше не буде: чому вартість квартири в Києві зросла майже на чверть — дослідження

Будівельники намагаються відновити логістичні ланцюжки постачання будматеріалів, тому зросли витрати на бетон, скло і паливо-мастильні матеріали.

Related video

Дослідники проаналізували ринок нерухомості та будівництва і склали список проблем, який призвів до здорожчання житла у Києві та по Україні. Про дослідження ідеться у статті видання "Економічна правда".

Видання посилається на дані аналітиків групи компанії DIM, які зауважили стрімке зростання вартості квадратного метра житла. Зокрема, названо наступні цифри:

квартири у будинках категорії "комфорт" здорожчали на 33%;

квартири в інших категоріях (так зване "ліквідне" або "масове") — на 15-23%.

Чому і на скільки ростуть ціни на житло

Аналітики виділяють дві основні причини здорожчання, при цьому обидві є наслідком війни:

будівельні матеріал через інфляцію та інші причини подорожчали на 15-53%;

оплата праці робітників, яких стало менше через мобілізацію, подорожчала на 33%.

Зростання ціни на будматеріали: як вплинула війна

Протягом першого півріччя 2023 року, як вказали дослідники, ціни зросли наступним чином:

бетон здорожчав на 6-10%;

скло — на 46-53%;

паливо-мастильні матеріали — на 15-20%.

Бойові дії знищили майже півтори тисячі компаній, які випускали будматеріали, підрахували фахівці Всеукраїнської спілки виробників. Зокрема, знищено 1 тис. малих підприємств, 300 середніх та 70 великих. Серед втрачених великих копаній — Лисичанський склозавод. Наразі підприємство перебуває на тимчасово окупованих територіях, тому скло здорожчало на 98%.

"Тим часом будівельники намагаються налагодити нові лінії постачання з інших регіонів та з-за кордону. Наприклад, те саме скло планують привозити з Туреччини, Польщі, Румунії, Болгарії", — процитувало видання одного з керівників DIM Дмитра Сандлера.

Усі перелічені фактори, на думку комерційної директорки DIM Олени Рижової, піднімуть собівартість будівництва ще на 15%, при цьому зростання цін на матеріали в середньому може бути ще вищим.

Нагадуємо, прем'єр-міністр України Дмитро Шмигаль заявив, що українці за рік війни втратили 2 трлн грн на ЗСУ та оборону від атак Росії. Однак урядовці очікують, що економіка у 2023 році все ж дещо підніметься.

Між тим уряд планує запустити пільгове кредитування для великих підприємств. Зокрема, ідеться про розширення програми "5-7-9" на сферу енергетики, наприклад — на компанію ДТЕК.