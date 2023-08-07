"Готовність — 60%": Кубраков розповів, чи буде тепло в домівках українців взимку

Зі слів віцепрем'єра, за два місяці до настання холодів не виділені кошти на підготовку резервних теплових потужностей. Крім того, уряд досі не сплатив свій борг підприємствам теплокомуненерго.

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Віцепрем'єр та міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів про підготовку до зими, яка проводиться за участі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Зокрема, про відновлення теплокомуненерго, які постраждали від ракетних обстрілів армією РФ протягом минулого року. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Пресслужба вказала, що у Мінінфраструктури щотижня відбуваються наради щодо підготовки до зими 2023. Під час крайньої наради з'ясували, що станом на 1 серпня готовність складає 60%. При цьому у регіонах і далі тривають ремонти котелень, генератори, тепломереж. Також готують індивідуальні теплові пункти (ІТП), які розташовані всередині багатоквартирних житлових будинків.

Зі слів Кубракова, підготовка триває 23 години на добу. Посадовець перелічив, які заходи вживають, щоб взимку у помешканнях громадян було тепло.

По-перше, відновлено системи теплопостачання, пошкоджені російськими атаками. При цьому міністр запевнив, що роботи виконано повністю: "Теплова частина в практично усіх ТЕЦ наразі відновлена".

По-друге, шукають резервні потужності. На даному етапі [за два місяці до початку опалювального сезону] планують звернутись до Уряду, щоб профінансувати "заходи для відновлення та будівництва резервних потужностей".

По-третє, планують відновити так званий режим ПСО — тобто можливість гарантованої закупівлі певних об'ємів газу у НАК "Нафтогаз".

По-четверте, звернуться до Міністерства фінансів, що відшукали спосіб компенсувати різницю в тарифах для підприємств теплокомуненерго (ідеться про заборгованість держави перед цими підприємствами через утримання тарифів на тепло на певному рівні).

На завершення наради в Мінінфраструктури підтвердили, що будуть контролювати хід ремонтних робіт в регіонах.

Зазначимо, у липні 2023 року Олександр Кубраков повідомив, що протягом війни Росія пошкодила 716 підприємств теплопостачання, з них станом на 20 липня відновлено 60%. Зі слів міністра, теплогенерація відновлена "практично на 100%".

Нагадуємо, в Мінекономіки розповіли про вплив комунальних тарифів на показники економіки України. Зі звіту урядовців випливає, що через зростання тарифів на електроенергію у червні 2023 року почалось зростання інфляції.

Тим часом у Німеччині почали заздалегідь готуватись до перемоги України. Зокрема, вирішили надати додаткові державні гарантії інвесторам, які вкладатимуть кошти в економіку держави у стані війни.