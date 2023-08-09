Депозит у спадок: чи можна отримати гроші з рахунку в збанкрутілому банку

Щоб отримати гроші з рахунку людини, яка лишила ці гроші в спадок у банку, що ліквідується, спадкоємці повинні пройти більш складу процедуру, ніж звичайні вкладники. Зокрема, мають надіслати певний набір документів після розв'язання питання про частку спадщини.

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У Фонді гарантування вкладів розповіли, що робити, якщо громадянин отримав у спадок гроші на рахунку у банку, який ліквідується. Деталі процедури, яку потрібно пройти, перелічені на сторінці фонду.

Вказується, що спадкоємці повинні пройти певні кроки, щоб отримати гроші з вкладу у банку, який ліквідується. Перед тим, як звернутись до Фонду гарантування вкладів, потрібно надіслати набір документів:

заява про виплату відшкодування за вкладом, у якій вказується фактична адреса проживання та контакти спадкоємця, ПІБ вкладника, який помер, назву банку, у якому був розміщений вклад;

копія ідентифікаційного коду;

копія паспорта або іншого документа, який посвідчує особу. При цьому копію завіряти у нотаріуса не потрібно — достатньо власного підпису. Також наголошується, що у копії має бути вказано орган, який видав документ, а також дату видачі, ПІБ власника документа;

копія свідоцтва про право на спадщину — цей документ повинен бути завірений нотаріусом.

Також у Фонді пояснили ще деякі деталі:

якщо на вклад претендує кілька спадкоємців: у такому випадку гроші поділять у пропорції відповідно до успадкованої частки;

якщо банк ліквідований під час воєнного стану або за 3 місяці після його завершення: вкладники — ФОП та фізичні особи отримають 100% вкладів.

Зазначимо, на сайті Нацбанку перелічено банки, які ліквідовані протягом 18 місяців війни:

АТ "МЕГАБАНК"; АТ "БАНК СІЧ"; АТ "БАНК ФОРВАРД"; АТ "АЙБОКС БАНК"; АТ "АКБ "КОНКОРДˮ.

Тим часом Фонд гарантування вкладів інформує громадян щодо деталей ліквідації банків та виплат вкладникам. Зокрема, 4 серпня опубліковано допис, у якому повідомляють про створення реєстру кредиторів банку "Конкорд", який НБУ вирішив ліквідувати у рішенні від 2 серпня. Вказано, що список сформують до 2 вересня і тоді можна буде звернутись до установи й дізнатись деталі (електронним листом та на "Гарячу лінію"). Між тим зараз потрібно надіслати лист за зразком тим людям, які хотіли б повернути вклади у цьому банку — мають вказати номер діючого рахунку, на який будуть перераховувати гроші.

Нагадуємо, НБУ опублікував підсумки роботи банківської системи станом на 1 серпня 2023 року. Вказано, що у цьому році банки отримали рекордний прибуток, а деякі показники повернулись до рівня 2021 року.

Раніше фінансовий аналітик Євген Дубогриз пояснив, чи слід боятись банкрутства банків: на його думку, банківська система під час війни "стійка, як ніколи".