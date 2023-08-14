Відпочинок на свято: чи буде в українців вихідний на День Незалежності

У 2023 році діють певні зміни до законодавства стосовно відпусток та вихідних. Зокрема, деяким працівникам роботодавець може відмовити у наданні відпустки. Фокус дослідив, що відбувається з відпустками та чи буде у громадян вихідний на День Незалежності.

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Відпустки та усе, що з ними пов’язано, раніше регулював Закон України "Про відпустки", а також певні питання були врегульовані профільним законодавством залежно від сфери діяльності або статусу працівників. Але після запровадження в Україні воєнного стану, парламент ухвалив закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Про це Фокусу розповів Дмитро Лазебний, адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери".

За його словами, на час воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік. "Якщо тривалість щорічної основної відпустки становить більше 24 календарних днів, надання не використаних під час воєнного стану днів переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану", — каже Дмитро Лазебний.

Він пояснив: на час дії воєнного стану не застосовуються норми щодо надання працівнику права використати невикористану частину щорічної відпустки, також не діє заборона роботодавцям відмовляти у щорічній відпустці протягом двох років поспіль, а також тим працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці.

"Роботодавець може відмовити працівнику у будь-якій відпустці (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до 3 років), якщо працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури", — каже адвокат. Проте він додає: на прохання працівника роботодавець може надати відпустку без збереження заробітної плати. Причому, така відпустка може бути необмеженою за терміном.

День Незалежності в 2023 році: чи буде в цей день — вихідний

Зі слів Дмитра Лазебного, під час війни через запровадження воєнного стану більше не діють норми щодо вихідних на державні свята. Тобто, роботодавець може формувати графік для працівників, зокрема і скасовувати вихідні на державні свята, які були нормою до війни в Україні.

Для більшості українців 24 серпня буде робочим днем Фото: Pexels

"Роботодавець має можливість самостійно встановлювати графік роботи підприємства. За таких обставин, якщо у цьому є виробнича необхідність, роботодавець може вивести працівників на роботу — при цьому робочий день буде оплачуватися у звичайному розмірі та включатися до стажу, що надає право на оплачувану відпустку. І якщо державне свято випаде не на вихідний день, а на робочий (наприклад, в 2023 році 24 серпня — День незалежності України, випадає на середу), скоріше за все, це буде звичайний робочий день, оскільки, за прикладом 2022 року, переважна більшість роботодавців не робили цей день вихідним", — пояснив Дмитро Лазебний.

Отже, ймовірно, для більшості українців День Незалежності 24 серпня буде робочим днем, а не вихідним. Проте остаточне рішення щодо вихідного або робочого дня має ухвалити роботодавець.

Раніше Фокус писав, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9342. Він передбачає можливість відпочинку для військовослужбовців протягом 40 днів: 30 днів чергової відпустки та ще 10 днів відпустки за сімейними обставинами. Законопроєкт 30 червня було повернуто з підписом президента.