"Хотілося б пробачити": у Раді пояснили вчителям, чи вертати 6500 грн допомоги

Під час оформлення допомоги за програмою єПідтримка не було жодної верифікації отримувачів коштів. Тепер за це мають розплачуватись вчителі.

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Голова Комітету Верховної Ради з питань освіти Сергій Бабак відреагував на вимогу до вчителів повернути 6500 грн допомоги, яку вони отримали незаконно. Політик з одного боку визнає, що вони не мали права на ці гроші, з іншого — пояснює, чи потрібно їх віддавати. Про це ідеться у коментарі, опублікованому у Telegran-каналі "Політика країни".

Бабак пояснив, що 6500 грн допомоги виділялись Міністерством економіки згідно з програмою єПідтримка. При цьому вказувалось, що гроші не повинні отримувати громадяни, які отримують зарплату з державного бюджету. Між тим 6500 грн отримали 3,5 тис. вчителів, зазначив політик. Загалом вчителів в Україні 600 тис., тому "3,5 тис. — це небагато". Зазначимо, сумарно цим людям виплатили 22 750 000 грн.

Очільник Комітету з освіти не оприлюднив чіткої позиції щодо повернення коштів вчителями. З одного боку, він може припустити, що вони щось "не дочитали, не зрозуміли". Також можна зрозуміти, що ці гроші їм дійсно були потрібні й тепер відбирати їх "не гарно". З іншого боку, він не може рекомендувати не повертати гроші, тому що тоді можуть бути "більш сумні наслідки".

Навіть у випадку, якщо кількість людей невелика, відбудеться аудиторська перевірка, нагадав Бабак. Тоді й з'ясується, що кошти потрібно повернути: "Аудиторська служба підніме дані, хто отримував "єПідтримку", і вже потім вимагатимуть іншим шляхом повертати ці кошти".

"Пробачити" ці кошти також неможливо, зазначив Бабак. На його думку, виникнуть питання у інших працівників бюджетної сфери, які допомогу не отримали. У них може виникнути питання: "А що, так можна було?"

Також Бабак спробував пояснити, яким чином склалась така ситуація та що може зробити комітет. Зокрема, припустив, що потрібно було зробити верифікацію при оформленні єПідтримки, щоб відсікти тих, хто не має на неї права. Однак на сьогоднішній момент Комітет з освіти не може запропонувати механізм, як можна вийти з ситуації, яка склалась.

Зазначимо, на початку серпня Міністерство освіти і науки України розіслало лист освітянам, в якому повідомило про повернення 6500 грн допомоги. При цьому у листі не вказали механізм повернення цих коштів, лише вказано, що їх потрібно перерахувати Державному казначейству.

Адвокат Дмитро Лазебний проаналізував для Фокусу ситуацію. На його думку, згідно з Постановою Кабміну, в якій описано умови отримання коштів за програмою єПідтримки, вчителі дійсно не мали на неї права.

Нагадуємо, держава зобов'язалась виплачувати допомогу родині загиблого бійця Сил оборони. Однак є ситуації, в яких можуть відмовити у виплатах. Також з'ясували, що частина українців зі статусом ВПО незаконно отримують виплати: зокрема, гроші отримують ті, хто виїхав за кордон.