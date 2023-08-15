Українці можуть передати показники газового лічильника через SMS: для кого доступна послуга

Послуга доступна для всіх абонентів національних GSM операторів та коштує 1 гривню за SMS-повідомлення.

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Українці можуть передавати показники лічильника газу через SMS-повідомлення. Про це повідомили в пресслужбі ГК "Нафтогаз України".

"Відтепер з 28 по 5 число щомісяця передавати спожиті куби блакитного палива можна через повідомлення на номер 4647", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що ця функція доступна для АТ "Криворіжгаз", АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз", Дніпровської та Кропивницької філій газмережі.

Як передати Нафтогазу показники лічильника газу через SMS — інструкція для клієнтів

Для цього вам потрібно відправити SMS-повідомлення на номер 4647 у форматі XXXXXXXXX_YYYYY, де XXXXXXXXX — 9 цифр особового рахунку, YYYYY — показники лічильника, 5 цифр. Приклад: 1000000001 20203.

Додали, що для всіх абонентів національних GSM операторів вартість відправлення SMS на номер 4647 становить — 1 гривня. Послугою можуть скористатися лише повнолітні абоненти.

"Тарифи зазначені з урахуванням ПДВ і збору до Пенсійного фонду", — додали в "Нафтогазі".

Раніше в новинах компаній Укрнет повідомлялося, що Франція допоможе Україні з відновленням зруйнованої внаслідок бойових дій інфраструктури.

Нагадаємо, в липні в "Нафтогазі" розповіли, що показники лічильника варто повідомляти щомісяця в особистому кабінеті на сайті компанії або ж за допомогою чат-ботів. Проте є й інший спосіб для клієнтів, у яких немає доступу до інтернету.

7 серпня Фокус писав про штрафи, які можна отримати за втручання у роботу лічильників газу. Зокрема, потрібно буде заплатити за повірку приладів і вартість газу, витраченого за увесь період можливого порушення.