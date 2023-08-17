В Росії — нові проблеми: чому з країни планують виїхати трудові мігранти

Російська валюта днями девальвувала до 100 рублів за долар. Регулятор в екстреному порядку різко підняв облікову ставку, однак це не мало істотного впливу на курс. Опитані Фокусом експерти пророкують росіянам стрімке подорожчання імпорту, а також відтік трудових мігрантів.

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Перш за все девальвацію рубля росіяни відчують у вигляді подорожчання товарів, які не виробляються всередині країни, як-от продукція машино-, приладобудування. Про це пише Фокус у новій статті "Рубль шукає дно. Як і чому стрімко падає курс російської валюти".

"Росія дуже багато імпортує за рахунок рубля, — пояснює фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. — Але найбільш трудоємні галузі будуть дорогими. Це в першу чергу торкнеться машинобудівної галузі, електроніки, яких в Росії немає і яких вона потребує".

Країнам-імпортерам фруктів та овочів доведеться ослаблювати свої валюти для підвищення конкурентноздатності своїх товарів Фото: З відкритих джерел

Не солодко буде і країнам-імпортерам у РФ.

"Економічні партнери Росії – Білорусь, Вірменія, Грузія, через які ввозиться частина імпорту, будуть вимушені вирівнювати свої торгові баланси з Росією, — пояснює Шевчишин. — Оскільки уся продукція, що постачається, буде дорожчати. Фрукти, овочі, — не реекспортні позиції, а місцева продукція, – стануть неконкурентноздатними, адже різниця вартості буде колосальна. У результаті треба буде вирівнювати торгові відносини чи ослаблювати свої валюти для того, щоб підвищити конкурентноздатність своїх товарів для експорту в Росію".

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Цікаво, що подорожчання імпорту продовжиться навіть за умов укріплення рубля.

"Імпортери змушені будуть, очікуючи послаблення чи коливання курсу, завищувати свій курс продажу, — каже Андрій Шевчишин. — Тобто, якщо поточний курс 100, бізнесмен, зважаючи на інфляцію, на ризики, в ціну продажу буде закладати курс 110. Навіть за умов укріплення рубля, вартість імпортних товарів буде підвищуватися чи залишатиметься на високих рівнях. Бо еластичність ціни буде низька. Це не стосується товарів, які швидко обертаються з малим обігом".

Через девальвацію рубля експерти прогнозують Росії дефіцит кадрів у громадському харчуванні Фото: Pexels

Крім того, девальвація рубля вдарить по заробітках трудових мігрантів.

"Вони отримують всередині країни рублевий дохід. Цей дохід, який вони пересилають на свою батьківщину, значно впав. Тож остарбайтери будуть шукати інші країни", — додав Шевчишин.

Через девальвацію рубля в РФ бракуватиме працівників у таких сферах, як рітейл, громадське харчування, клінінг, кейтеринг, сільське господарство та доставка.

Як наслідок — в країні-агресорі бракуватиме низькокваліфікованих кадрів, задіяних у найменш оплачуваних сферах, зокрема, у ритейлі, громадському харчуванні, клінінгу, кейтерингу, сільському господарстві та доставці. Як пишуть росЗМІ, нещодавнє опитування представників узбецької діаспори показало, що 50% респондентів вже думають про те, щоб покинути Росію через зростання курсу долара.

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Нагадаємо, за підсумками перших шести місяців цього року рубль увійшов у ТОП найслабших валют світу і майже наздогнав турецьку ліру. Рубль почав падати з березня 2022 року, коли переступив позначку в 88 рублів, досягнувши 15-місячного мінімуму.

Також Фокус писав, що, на думку фінансового аналітика Сергія Фурси, падіння рубля поки що саме по собі не несе значних ризиків для російської економіки. Зокрема, через те, що вона пройшла значний шлях дедоларизації, а також через відсутність значних платежів по зовнішньому боргу. Але прискорення інфляції у РФ в довгостроковій перспективі не варто відкидати.