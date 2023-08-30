У Мінекономіки розповіли, як влада планує повернути українців назад на батьківщину

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, у межах стимулювання українцям, які повернулися або планують повернутися, буде надано допомогу та інструменти для початку або розвитку підприємницької діяльності.

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В Україні перебуває на стадії розробки законопроєкт, метою якого є запровадження системи стимулювання для тих, хто повернувся або планує повернутися на батьківщину. Про це розповіла "24 каналу" міністр економіки Юлія Свириденко.

У зв'язку з початком повномасштабної військової агресії безліч українців були змушені покинути країну, щоб забезпечити свою безпеку. За оцінками уряду, близько 5 мільйонів громадян покинули Україну, з яких значна частина не планує повертатися. Попри це, зараз влада розглядає заходи для повернення українців на батьківщину.

"Наразі ми розробляємо законопроєкт, який містить у собі програму економічної реінтеграції для українців, які тривалий час прожили і працювали за кордоном. Нам необхідно створити механізми, що сприятимуть їхньому поверненню, а також інвестуванню зароблених коштів в українську економіку та розвитку малого підприємництва", — зазначає експерт.

Згідно з представленим законопроєктом, буде запроваджено систему стимулювання для українців, які повернулися або планують повернутися на батьківщину. У рамках цієї системи буде надано допомогу та інструменти для започаткування або розвитку підприємницької діяльності.

Наразі законопроєкт уже розроблено, він проходить процедуру внутрішнього узгодження в Міністерстві економіки України.

"Нам важливо почати створювати умови для повернення ветеранів уже зараз, без очікування закінчення конфлікту. Я переконана, що з нашою наполегливістю та рішучістю Україна звільнить усі окуповані території, після чого на нас очікує грандіозна відбудова країни — сучасної, комфортної та орієнтованої на потреби людей", — каже Юлія Свириденко.

Раніше в новинах компаній Укрнет повідомлялося, як не втратити зароблених грошей за кордоном.

Нагадаємо, 29 серпня повідомлялося, що в Німеччині розмір базової виплати з безробіття збираються підвищити у 2024 році. Батьки-одинаки або самотні дорослі отримуватимуть 563 євро (зараз 502 євро).