Українці мають право на щомісячні надбавки до пенсій: хто отримає додаткові виплати

Чинним законодавством передбачено декілька видів надбавок до пенсійних виплат, серед яких виплати за утримання дитини, донорство та додатковий стаж.

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Українські пенсіонери можуть отримати доплати до своєї пенсії. Фокус розповість, хто з пенсіонерів має право на додаткові виплати.

Надбавка до пенсії за утримання дитини

Згідно з постановою Кабінету міністрів від 16.07.2008 року № 654 "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян" пенсіонери, які отримують пенсії за віком, інвалідністю або за вислугу років, призначені згідно з законами України "Про пенсійне забезпечення" і "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", та на утриманні яких перебувають діти, віком до 18 років, можуть отримати надбавку в розмірі по 150 гривень на кожну дитину.

Для отримання надбавки потрібно подати заяву до Пенсійного фонду України (ПФУ) за місцем отримання пенсії. Разом із заявою варто подати документи, які засвідчують особу, родинні стосунки, вік утриманої дитини, та які підтверджують перебування утриманця у пенсіонера.

Надбавку можуть забрати, якщо пенсіонер працевлаштується або займеться підприємницькою діяльністю. Крім цього, такі виплати не будуть проводиться за дітей, які отримують пенсію або соціальну допомогу відповідно до закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю".

Надбавка до пенсії за донорство

Згідно з законом України "Про донорство крові та її компонентів" особи, які мають звання почесного донора, можуть отримати щомісячну надбавку до пенсії в розмірі 10% від прожиткового мінімуму. Отримати статус почесного донора можна, якщо людина безоплатно здала 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові.

Надбавка до пенсії за додатковий стаж

У Пенсійному фонді зазначили, що відповідно до закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам та 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1%, проте не більше за 1% мінімального розміру пенсії за віком. Літні люди зможуть отримати таку надбавку після звільнення з роботи та виходу на пенсію.

Надбавка до пенсії за віком

У ПФУ пояснили, що пенсіонери, віком від 70 років, отримуватимуть додаткові щомісячні виплати, які нараховують автоматично. Зокрема, пенсіонерам від 70 до 74 років гарантовано нараховуватимуть 300 гривень на місяць, 496 гривень можуть отримати літні люди від 75 до 79 років. Тоді як пенсіонери від 80 років отримуватимуть по 570 гривень. Проте право на таку доплату мають лише ті пенсіонери, загальний розмір пенсії яких не перевищує 10 340,35 гривень.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що українці можуть отримувати вищі пенсійні виплати у майбутньому. Для цього їм потрібно відкласти вихід на пенсію.

Також повідомлялося, що пенсіонери можуть отримати щомісячну надбавку до виплат, яка залежить від віку, інвалідності та стажу роботи.