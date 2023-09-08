Деякі українці не можуть оформити собі пенсію: хто ризикує залишитися без виплат

За даними Мінсоцполітики, громадяни України, які жили в РФ або окупованому Криму, а потім виїхали на підконтрольну територію, тепер не можуть оформити пенсійні виплати.

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У Міністерстві соціальної політики України було зазначено, що деякі громадяни зіткнулися з проблемами під час оформлення пенсійних виплат. Ці складнощі зачіпають тих, хто раніше виїхав на заробітки в Росію і має страховий стаж у цій країні. Про це заявила заступник глави Мінсоцполітики Дар'я Марчак під час ефіру телемарафону.

Проблеми в нарахуванні виплат

Згідно зі словами представниці Міністерства соціальної політики України, громадяни України, які проживали в Російській Федерації або на окупованій території Криму, і згодом переїхали на контрольовану Україною територію, стикаються з труднощами під час оформлення своїх пенсійних виплат.

У них немає можливості зробити це, оскільки згідно з українським законодавством для отримання пенсії необхідно мати підтвердження від органів Пенсійного фонду РФ про те, що Російська Федерація не виплачує пенсії таким громадянам.

Загалом, Україна під час повномасштабної війни не може отримати відповідну інформацію від РФ і фактично не може надати пенсійні виплати таким людям.

При цьому йдеться не лише про кілька сотень пенсіонерів — потенційно таких осіб може бути істотно більше.

"Росія денонсувала угоду про пенсійне забезпечення між РФ і Україною. Тому в нас немає врегулювань для громадян України, які частину життя працювали в Росії", — додала представник відомства.

Втрата пенсійних виплат

Українські пенсіонери, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, можуть бути позбавлені своїх пенсійних виплат, якщо не подаватимуть відповідні заяви до органів Пенсійного фонду України (ПФУ). Це передбачено в законопроєкті №9453.

Цей документ передбачає доповнення до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", у якому міститиметься пункт, що вказує, що для українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або переїхали в регіони, підконтрольні Україні, виплати пенсії здійснюватимуться тільки після повідомлення органів Пенсійного фонду про те, що Росія не виплачує їм пенсії.

Однак, як кажуть юристи, у Міністерстві соціальної політики не уточнили ні в проєкті закону, ні в пояснювальній записці, в якій формі та в які строки слід подавати такі заяви.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що українці можуть отримувати вищі пенсійні виплати в майбутньому. Для цього їм потрібно відкласти вихід на пенсію.

Також повідомлялося, що пенсіонери можуть отримати щомісячну надбавку до виплат, яка залежить від віку, інвалідності та стажу роботи.