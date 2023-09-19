ZEN.COM: інноваційний сервіс для міжнародних грошових переказів та безпечних банківських операцій
Втомилися від незручних застосунків та величезної кількості валютних карток? Тоді вам точно потрібний ZEN.COM. Інноваційний сервіс проводити грошові операції або міжнародні перекази з валютою просто та безпечно. Завантажити застосунок може будь-який громадянин України, навіть якщо зараз він проживає за межами держави.
Як саме працювати в додатку та які можливості він дає користувачам, читайте далі.
Чому кожному українцю варто стати користувачем ZEN.COM
Серед основних причин:
- проста та зрозуміла реєстрація — завантажте застосунок, відкрийте його та введіть персональні дані вашої ID-картки;
- швидке оформлення рахунку — одразу після завершення реєстрації новий користувач отримує власний рахунок європейського зразка та віртуальну картку;
- можливість замовити декілька пластикових карток — виготовлення та доставка тривають від 5 до 7 днів, а пересилаються всією територією ЄЕЗ;
- надійний захист банківських реквізитів — сертифікат Digital First передбачає, що інформація про картку не наноситься на її поверхню, а зберігається тільки в мобільному застосунку.
ZEN MasterCard також підійде для всіх різновидів розрахунків.
Які функції є в ZEN.COM
У застосунку можна:
- робити самим та отримувати перекази;
- обмінювати валюту за низьким курсом;
- оплачувати покупки в мережі та офлайн.
Картку від ZEN.COM легко додати до віртуального гаманця на смартфоні, а фізична знадобиться для зняття готівки та традиційних оплат через термінал.
Що ще корисного доступно в ZEN.COM
Одна з визначних ознак рахунку в ZEN.COM — можливість проводити операції в більш як 29 валютах, не перемикаючись між картками. Більше не знадобляться окремі картки для кожної валюти.
Поповнення не викликає жодних проблем: надіслати гроші можна з іншої картки MasterCard або VISA, іншого рахунку. Доступне поповнення готівкою в терміналах Planet Cash та сервісі Paysafecash. Процедура поповнення картки у застосунку іншого банку дуже проста: вводите номер картки чи рахунку (на вимогу ще й ПІБ), зазначаєте суму та надсилаєте. Будь-яке поповнення — справа кількох секунд.
Оцініть переваги застосунку ZEN.COM вже сьогодні. Протестуйте сервіс самі: вам сподобається міняти валюту за найнижчим курсом на ринку та переказувати кошти майже без комісії. Інформація про сервіс, тарифи обслуговування, умови використання та інші подробиці є у відкритому доступі на офіційному сайті zen.com. Просто перейдіть за посиланням, щоб дізнатися більше.