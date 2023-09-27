В Україні деяким бюджетникам підвищать оклади вдвічі: деталі

У Кабміні вважають, що в Україні через війну різко збільшилася кількість людей, які потребують соціального захисту, тоді як самих соціальних працівників стало менше. Тому тим, хто залишився, хочуть віддячити за роботу в складний для країни час.

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У Міністерстві соціальної політики хочуть ввести надбавки до окладу для українців, які зайняті в системі соціального захисту населення на період воєнного стану. Передбачається, що майже 42 тисячі соцпрацівників почнуть отримувати надбавки в розмірі 50% і 100%, випливає з проєкту проєкту постанови Кабміну, який з'явився на сайті Федерації профспілок.

Кому належать надбавки

У документі сказано, що виплати отримають:

працівники комунального сектору (фахівці із соціальної роботи, соціальні працівники, психологи, соціальні менеджери, молодший медичний персонал);

працівники обласних, Київського міського центру соціальних служб (методисти, соціальні менеджери, фахівці із соціальної роботи, практичні психологи).

Зазначається, що граничні розмір доплати працівникам, які зайняті в комунальному секторі та надають соціальні послуги населенню становитимуть до 100% посадового окладу. А співробітникам обласних, Київського міського центру соціальних служб доплатять до 50% до посадового окладу.

У пояснювальній записці до проєкту йдеться, що через повномасштабну війну з Росією в Україні побільшало родин, які потребують допомоги, зокрема й соціальних послуг.

"Так, за даними ВООЗ, кожна четверта сім'я, а в місцях ведення активних бойових дій — усі громадяни потребують психосоціальної підтримки та супроводу", — йдеться в документі.

При цьому знизилася чисельність фахівців, які можуть надавати соціальну допомогу населенню. Як зазначається, наразі працюють понад 84% від затвердженої штатної чисельності фахівців.

"Станом на 1 січня 2023 року близько 1,2 мільйона осіб потребують надання соціальних послуг, зокрема послуги з догляду вдома — понад 403,5 тисячі осіб. Найбільше соціальних послуг потребують громадяни, які проживають у Миколаївській, Чернігівській, Хмельницькій, Донецькій та Запорізькій областях", — ідеться в пояснювальній записці.

Як зміняться зарплати держслужбовців

З 1 січня 2024 року Кабмін хоче впровадити нову модель оплати праці державних службовців — грейдову систему. Вона враховує кваліфікацію працівника, його досвід, відповідальність, складність роботи тощо.

"Державна політика щодо оплати праці на державній службі буде спрямована на посилення кадрового потенціалу державної служби, підвищення прозорості, справедливості та передбачуваності заробітної плати", — повідомили в Мінфіні у відповідь на запит Фокуса.

У відомстві також додали, що реформа системи оплати праці державних службовців "є важливим елементом переговорного процесу про вступ України до ЄС".

Ще нагадаємо, як писав Фокус, у затвердженому урядом проєкті держбюджету на 2024 рік закладено підвищення мінімальної зарплати з 1 січня до 7100 грн, а середня зарплата прогнозується на рівні 21,8 тис. грн.

Також зазначимо, що більшість українських роботодавців згодні підвищити зарплати своїм співробітникам наступного року.