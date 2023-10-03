Стали ще багатшими: хто з російських мільярдерів продовжує заробляти під час війни

Найбагатшим серед росіян усе ще залишається власник "Норнікеля" Володимир Потанін, а найбільших збитків зазнав Сулейман Керімов.

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Повномасштабна війна Росії проти України та міжнародні санкції, під якими опинилися деякі російські олігархи, здавалося б, мали б залишити їх без грошей і бізнесу. Однак схоже, що все відбувається навпаки. Так, з початку року загальні статки російських мільярдерів збільшилися на 21,1 мільярда доларів, свідчать дані індексу найбагатших людей планети Bloomberg Billionaires Index.

Так, найбагатшим серед російських бізнесменів залишається власник "Норнікеля" Володимир Потанін. Але з початку року його статки зменшилися на 210 мільйонів доларів — до 28,4 мільярда доларів.

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Друге місце в рейтингу найбагатших посідає співвласник "Новатека" Леонід Міхельсон. Його статки оцінили у 27,3 мільярда доларів. З початку року йому вдалося збільшити свій капітал на майже на 3 мільярди доларів.

Третій у списку — голова ради директорів НЛМК Володимир Лісін. Його статки зросли майже на 4 мільярди доларів і зараз становлять 23,3 мільярда.

Засновник "Лукойл" Вагіт Алекперов заробив 6,4 мільярда доларів з початку року, а загалом він тепер володіє 21,8 мільярдами. Усього на 3 мільярди менше (18,2 мільярда доларів) залишилося на рахунках бізнесмена Алішера Усманова. При цьому його бізнес-імперія зазнала збитків на 233 мільйони доларів.

Найбільше "постраждав" бізнесмен Сулейман Керімов. Він втратив одразу 1,48 мільярда доларів. Але статки Керімова все ще залишаються досить значними і, за даними Bloomberg Billionaires Index, сягають 7,52 мільярда доларів.

До слова, 11 серпня США ввели нові санкції проти російських мільярдерів. Російський союз промисловців і підприємців, який сприяє імпортозаміщенню в РФ і опікується технологічним сектором економіки, також опинився в списку санкцій.

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Нагадаємо, що 26 вересня стало відомо, що деякі українські бізнесмени, серед яких і підсанкційні, мають нерухомість у Великій Британії. Так, наприклад, за інформацією журналіста Михайла Ткача, у цій країні ще з 26 лютого 2023 року мешкає український бізнесмен Павло Фукс, проти якого запровадили санкції ще 2021 року.

Також 1 червня ми писали про розслідування УП "Батальйон Монако", яке показало, що українські VIP-біженці воліють жити на Лазурному березі, середземноморському узбережжі Франції.