САП оскаржить рішення: ВАКС закрив справу "Роттердам+"

Обвинувач від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не згоден з таким рішенням суду. У відомстві зазначили, що рішення у справі "Роттердам+" ухвалили з окремою думкою одного із суддів колегії.

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У понеділок, 9 жовтня, під час підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС ухвалила рішення про закриття справи "Роттердам+" з підстав п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, тобто закінчення строку досудового розслідування, визначеного статтею 219 цього Кодексу, після повідомлення особі про підозру. Про це повідомляє пресслужба Спеціальної антикорупційної прокуратури.

У САП уточнили, що вказане рішення було ухвалено з окремою думкою одного із суддів колегії. Прокурор САП не згоден із таким рішенням суду й оскаржить його в суді апеляційної інстанції.

Зазначимо, що, за оцінкою слідства, запроваджена формула призвела до нанесення протягом 2016-2017 років 19,357 млрд гривень збитків споживачам електроенергії. Прокурором також заявлено цивільний позов про відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням державі, на суму 19,357 млрд гривень.

Нагадаємо, що тодішня генпрокурорка Ірина Венедіктова змінила старшого групи прокурорів, який тричі закривав справу "Роттердам+". Вона була змушена втрутитися у справу через суд, який чомусь не знайшов підстав для відводу прокурора САП.

Перше провадження НАБУ щодо формули "Роттердам+" відкрили 2017 року за фактом "можливого зловживання службовим становищем посадовими особами НКРЕКП, під час розроблення та впровадження порядку розрахунку прогнозної оптової ринкової ціни електроенергії (ОРЦ), що враховує ціну вугілля за формулою "вартість у порту Роттердам плюс вартість доставки до України".