Шапки-ушанки, моторне мастило та зерно: у Держрезерві вирішили позбутися зайвого майна

У відомстві сподіваються вторгувати за незатребуване майно гроші й так освіжити і поповнити запаси Держрезерву.

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У Міністерстві економіки України ухвалили рішення позбутися незатребуваного майна, яке в них зберігається і термін зберігання якого закінчився. Його планують реалізувати на конкурсних засадах. Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 7 листопада 2023 року. Про це повідомляється на сайті відомства.

Зазначається, що в перелік незатребуваного майна, яке хочуть розпродати, потрапили шапки-ушанки для військових, які шилися у 2000-х роках, але з 2017-го року перестали відповідати новим вимогам Міноборони.

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Також реалізації підлягає зерно врожаїв 2007-2018 років, яке зберігається в Держрезерві та вичерпало всі строки придатності для зберігання.

Буде реалізоване на конкурсних засадах незатребуване моторне мастило М-63/10D, термін зберігання якого також завершується.

"Реалізація незатребуваного майна, термін зберігання якого закінчився, дозволить державі заощадити кошти, які сьогодні витрачаються на його зберігання. Фактично майна, яке виявилося непотрібним замовникам навіть в умовах війни. Натомість надходження від продажу дозволять нам освіжити й поповнити запаси Держрезерву. Будуть придбані матеріальні цінності з актуальної номенклатури, яка відповідає вимогам сучасності, потребам держави та замовників", — зазначив заступник Міністра економіки Ігор Фоменко.

Продаж матеріальних цінностей державного матеріального резерву буде проведене на електронному аукціоні в електронній торговій системі.

Нагадаємо, що 9 серпня Верховна Рада підтримала ініціативу щодо реформи Держрезерву. Нові зміни, як вважають у Мінекономіки, дадуть змогу позбутися "радянських рудиментів" і зробити з Держматрезерву "гаранта безпеки українців у часи криз".