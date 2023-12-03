В Україні жінки певних категорій можуть отримати цільову допомогу: що відомо

Список товарів, які можна купити на ці гроші, обмежений. Він включає продукти, медикаменти, товари для дітей. У якості звіту особа має надати копію чека.

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Благодійний фонд "Мама Моя" намагається підтримувати жінок в Україні, які постраждали внаслідок воєнних дій і опинились у складних життєвих обставинах, повідомляє видання Telegraf.

Фонд допомагає учасницям, фінансує, консультує, контролює цільове використання коштів. За інформацією журналістів, грошову виплату можуть отримати шість категорій жінок. Вони мають можливість витратити допомогу на обмежений перелік товарів.

Допомогу можуть отримати такі категорії жінок:

чоловіки та/ або діти яких загинули в зоні проведення бойових дій;

чоловіки та/або діти та/або батьки яких оголошені померлими або визнані безвісно відсутніми внаслідок російської агресії;

чоловіки та/або діти та/або батьки яких проходять службу в збройних силах України, силах територіальної оборони, добровольчих угрупуваннях в зоні проведення активних бойових дій;

житло яких було знищено та /або пошкоджено внаслідок російської агресії;

які мають чинну банківську картку;

які надали згоду Фонду на обробку персональних даних.

Для участі в програмі жінки повинні заповнити заяву-анкету з зазначенням інформації про неї та її сім’ю, обставини, у яких вона опинилась внаслідок російської агресії за формою, розміщеною на сайті.

На що можна витрачати кошти

Якщо заява була схвалена, то особи отримають сповіщення. Після того учасники, що долучились до програми, мають погодитись з умовами та отримати картки.

Перелік груп товарів обмежений, а саме:

продукти харчування (дитяче харчування);

медикаменти;

засоби гігієни (підгузки, памперси);

побутова хімія;

товари для дітей (ігри, що розвивають).

У публікації зазначається, що суворо забороняється витрачати грошові кошти для придбання будь-яких алкогольних напоїв, тютюнових виробів та засобів для паління. Також не можна використовувати допомогу для оплати участі в азартних іграх та переказувати гроші й надавати банківську картку, надану фондом, третім особам. У якості звіту особа має надати копію чека.

Нагадаємо, 24 листопада повідомлялося, що під Запоріжжям знайшли ще 300 тонн захованої гуманітарки. За словами голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, передана західними партнерами гуманітарна допомога зберігалася на підприємствах із 2022 року.