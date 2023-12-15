Пенсії в Україні: кому кілька разів збільшать виплати у 2024 році

З 1 січня 2024 року особи, які досягли 65-річного віку і мають страховий стаж 30 років для жінок або 35 років для чоловіків, отримають підвищення пенсій.

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У 2024 році кільком категоріям українців збільшать пенсії кілька разів. Це торкнеться лише тих, хто досяг певного віку і має необхідний трудовий стаж. Фокус розібрався, хто отримає дві пенсії в році.

Мінімальна пенсія

З 1 січня 2024 року мінімальна пенсія для осіб, які досягли 65-річного віку та мають страховий стаж 30 років для жінок і 35 років для чоловіків, збільшиться до 2840 гривень. Це пов'язано з підвищенням мінімальної заробітної плати до 7100 гривень.

Нині мінімальна пенсія для цієї категорії пенсіонерів становить 2680 гривень (мінімальна зарплата 6700 гривень).

З 1 липня 2024 року

З 1 липня 2024 року мінімальна заробітна плата збільшиться до 8000 гривень. Відповідно, мінімальна пенсія також зросте до 3200 гривень.

Важливо

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Вікові надбавки

Пенсіонери, які досягли певного віку, мають право на щомісячні надбавки до виплат. Їхній розмір наступний:

від 70 до 74 років включно — 300 гривень;

від 75 до 79 років включно — 456 гривень;

від 80 років — 570 гривень.

Доплати надаються людям, чия пенсія не перевищує 10 340,35 гривні. Вони призначаються автоматично з місяця, коли українець досягає певного віку.

Нагадаємо, в Україні 2024 року планується провести індексацію пенсій. Водночас буде використовуватися нова формула розрахунку, яка дасть змогу підвищити розмір виплат більш ніж у половини пенсіонерів