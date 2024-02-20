В Європі розглядають можливість запровадити 13-й пакет санкцій, а тим часом країна-агресорка купує деталі для виробництва зброї на світовому ринку. Політолог Володимир Фесенко пояснив, що заважає зробити санкційний механізм більш дієвим.

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Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенко назвав три проблеми, через які ефект від санкцій проти РФ не є потужним. Зокрема йдеться про військово-промисловий комплекс РФ. Згідно з дослідженням, яке наразі проводить Володимир Фесенко, за останні роки в Росії стало в декілька разів більше підприємств, які виробляють військову продукцію.

"Росія розширила свій військово промисловий комплекс. А лише третина військових підприємств РФ перебуває під санкціями. Насправді ці підприємства не працюють із Заходом, не мають там рахунків, але їх потрібно вносити в санкційні списки, тому що це допоможе обмежити їхню роботу на зовнішньому ринку", — каже Фесенко.

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Кожний пакет санкцій Заходу розширює кількість об'єктів і суб'єктів під санкціями і розповсюджує обмеження на додаткові сфери російської економіки, проте, є "але", які обмежують цей ефект.

Далеко не всі країни світу беруть участь в санкційному режимі проти Росії. Особливо такі великі економіки, як Китай, Індія, Туреччина. Тому РФ купує товари в західних країнах через посередників. Звідси виникає необхідність посилення експортного контролю, вторинних санкцій.

"У США це краще працює і навіть у них є проблеми. Тут як на війні: одна сторона посилює санкції, а друга пристосовується до них, шукає варіанти, технології, форми обходу санкцій. І це постійний процес. Так буде тривати й надалі. Тож виникає така собі боротьба санкцій і методів їхнього обходу", — пояснює експерт.

Процес запровадження санкції повільний, зокрема, в Європі. Кожний пакет потребує довгого узгодження всіх країн.

"Ми знаємо, що навіть одна країна, така як Угорщина, може або заблокувати запровадження пакета санкцій, або виторгувати умови. Так демократичний порядок в цьому випадку, при всіх перевагах демократії, уповільнює і ускладнює процес узгодження санкцій", — додав Фесенко.

Трубопровідний газ, нафту РФ купують Угорщина, Словаччина, частково Чехія Фото: З відкритих джерел

Наступну проблему щодо дієвості санкції проти РФ Фесенко вважає головною.

Подекуди Заходу просто не вигідно, або критично запроваджувати санкції, тому що це буде бити по економіці та інтересах.

"Наприклад, так з імпортом російського урану. Водночас зазначу, що зараз ця тема обговорюється. Або схожа ситуація — санкції проти "Росатому". Фахівці, зокрема санкційна група Єрмака-Макфола (міжнародна робоча група незалежних експертів з питань санкцій щодо Росії. — ред.) від 2022 року пропонують введення санкцій проти російського "Росатому", але оскільки в декількох країнах ЄС є атомні електростанції, побудовані "Росатомом", він також надає їм паливо, це критично для енергетичних систем цих країн. Отже вони не готові зараз запроваджувати санкції проти РФ і "Росатому". Схожа ситуація була із закупівлею російського газу. Тільки після того, як РФ сама почала скорочувати продаж свого газу в Європу, там почали запроваджувати обмеження. А так закуповуються країни, які отримують трубопровідний газ, нафту, зокрема, Угорщина, Словаччина, частково Чехія, тому що дуже прив'язані до цих постачань і не можуть від них відмовитися. Водночас теж скорочують цю закупівлю. Оскільки економічні інтереси спрацьовують, тому і не вводять тотальні санкції. Поки Росія не воює із Заходом, якась торгівля (між країнами) зберігається", — зазначив Фесенко.

Тим часом, попри заяви, компанія з ФРН постачає РФ свердла і різці, що посилює військове виробництво в країні-агресорці.

Нагадаємо, наступний 13-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації передбачатиме заборону імпорту алюмінію.