Купівля квартири обійдеться дорожче: як в Україні подорожчала нерухомість

Згідно з інформацією Державної служби статистики, найдорожчими зараз є двокімнатні квартири на вторинному ринку.

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В Україні купити житлову нерухомість стало ще дорожче. Так, як свідчать дані Державної служби статистики, 2023 року ціни на ринку нерухомості зросли в середньому на 14,5%.

За даними відомства, найдорожчими зараз є двокімнатні квартири на вторинному ринку. Водночас ціни на квартири на первинному ринку минулого року зросли на 12,8%, а на вторинному — на 15,6%. Купити однокімнатну квартиру на первинному ринку тепер коштує на 14% дорожче, двокімнатну — на 11,1%, а на вторинному — на 17%. При цьому вартість трикімнатних квартир на первинному ринку подорожчала на первинному ринку на 13,5%, на вторинному — на 14,8%.

Зростання цін на житло в Україні випередило офіційні показники інфляції. Так, за даними Міністерства економіки, рівень інфляції за підсумками 2023 року становив 5,1%.

Оренда — дорого: скільки коштує винайняти житло в різних регіонах

Лідером за вартістю оренди, за даними Держстату, є Закарпатська область. Тут ціна оренди у 2023 році зросла більш ніж на 46% і становила 12 731 гривню на місяць . На другому місці — Львівська область. Вартість оренди в цьому регіоні з початку року зросла на 7,4%, склавши 11 789 гривень.

При цьому в Києві орендувати однокімнатну квартиру стало дорожче на 14,3% — 8 727 гривень. Столиця посідає третю сходинку за дорожнечею орендованого житла.

Недешево доводиться платити тим українцям, які орендують житло в деяких центральних областях України. А найнижчі ціни в прифронтових регіонах. Наприклад:

у Херсонській області — 2 960 гривень;

у Сумській — 3 008 гривень;

у Миколаївській — 3 501 гривня.

Нагадаємо, Фокус уже писав, що в Києві, Львові, Чернівцях і в деяких інших містах сильно підвищився попит на квартири в новобудовах. За словами комерційного директора компанії "Інтергал-Буд" Анни Лаєвської, у столиці найпопулярнішими об'єктами є новобудови комфорт-класу. Ціна на таке житло коливається в межах 1,4-1,6 тисячі доларів за квадратний метр.

До речі, нещодавно Фокус розповідав про подружжя, яке від безвиході переїхало жити в стару церкву. Сімейна пара зробила капітальний ремонт і тепер їхньому новому житлу багато хто заздрить.