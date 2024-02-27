Заарештували головний офіс "Сінево": компанія зробила заяву про роботу лабораторій

За інформацією компанії "Сінево Україна", без послуг сучасної лабораторної діагностики залишаться близько 300 тисяч пацієнтів щомісяця, зокрема ті, кого мережа "Сінево" обслуговує на безоплатній основі, — бійці Сил ТрО ЗСУ, пацієнти Інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова, центру протезування та реабілітації Superhumans Center та ін.

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Центральний офіс і київська лабораторія компанії "Сінево Україна" змушені припинити роботу через арешт будівель у справі Державного бюро розслідувань (ДБР). Про це Європейська медична лабораторія повідомляє у власному Facebook.

"Сінево Україна" розглядає арешт, накладений ДБР, як тиск на компанію та закликає скасувати його, називаючи безпідставним і протизаконним.

"Компанія "Сінево Україна" закликає ДБР і органи влади до якнайшвидшого вирішення питання в правовому полі та скасування незаконного арешту будівлі лабораторії. У разі негайного невирішення питання лабораторія "Сінево" буде змушена припинити свою діяльність в будівлі, що призведе до повної зупинки роботи "Сінево Україна", — ідеться в заяві компанії.

Як зазначено у повідомленні "Сінево", без послуг сучасної лабораторної діагностики залишаться близько 300 тисяч пацієнтів щомісяця, зокрема ті, кого мережа "Сінево" обслуговує на безоплатній основі. Йдеться про пацієнтів за програмою медгарантій Національної служби здоров’я України, бійців Сил ТрО ЗСУ, пацієнтів Інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова та центру протезування й реабілітації Superhumans Center.

У релізі компанії підкреслюють, що в результаті арешту бюджет України втратить сотні мільйонів гривень податків і зборів — лише за 2023 рік було сплачено близько 310 мільйонів гривень, понад 2300 співробітників компанії стануть безробітними, а інвестиційному іміджу України буде нанесено непоправної шкоди.

Що сталося

Арешт на будівлю, де розміщуються головний офіс і київська лабораторія компанії "Сінево Україна", накладено Личаківським районним судом міста Львова в кримінальному провадженні ДБР про виведення з державної власності нерухомого майна у період із 2016-го до 2021 року.

"Кримінальне провадження ДБР не має жодного стосунку ані до міжнародної групи Medicover, ані до будівлі, яка належить групі та на яку накладено арешт. Адже міжнародна група Medicover в особі свого учасника — кіпрської компанії "Лінкмікс Холдінгс Лімітед" — придбала будівлю ще у 2010 році у фізичних осіб", — підкреслює пресслужба "Сінево".

Судячи зі судового реєстру, арешт було накладено ще в травні 2022 року. За версією слідства, власником будівлі, де зараз розміщується "Сінево", у 2016 році було державне підприємство "Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості "Масма". А на "Лінкмікс Холдінгс Лімітед" його зареєстрували 21 березня 2016 року на підставі ніби підробленого договору купівлі-продажу від 2010 року.

Водночас пресслужба "Сінево" повідомила, що в період із 2013-го до 2016 року в будівлі провели реконструкцію, в межах якої площа зросла більш ніж утричі.

"За законодавством України, після такої реконструкції будівля вважається новоствореним об’єктом", — вбачає компанія.

Попри це, у листопаді 2023 року "Лінкмікс Холдінгс Лімітед" отримала відмову в скасуванні арешту.

Що відомо про компанію "Сінево Україна"

"Сінево Україна" входить до європейського медичного холдингу Medicover, чиї акції котируються на Стокгольмській біржі. В Україні мережа почала працювати у 2007 році та зараз об'єднує понад 340 відділень у 139 містах країни.

За рік вони обслуговують близько 4 мільйонів людей. Дохід компанії у 2022 році становив 1,3 мільярда гривень, а чистий збиток — 247 мільйонів гривень.

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