Українські біженці в Польщі можуть отримати допомогу на дітей: хто має право на 8 тис. грн

На допомогу на дітей "800+" можуть розраховувати українські біженці з тимчасовим статусом захисту.

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У поточному 2024 році в Польщі продовжує функціонувати ініціатива, що передбачає надання українським біженцям щомісячної фінансової підтримки на утримання неповнолітніх дітей. Розмір щомісячних виплат становить 800 злотих, що приблизно еквівалентно 8 тисячам гривень. Про це повідомляє видання In poland.

З початку червня 2024 року українські біженці з тимчасовим статусом захисту можуть претендувати на отримання допомоги на дітей у розмірі "800+" в межах програми підтримки.

Програма буде активна до 31 травня 2025 року, тож важливо знову звернутися по допомогу. Прийом заявок розпочався 1 лютого. Батьки та опікуни дітей повинні подати заяву в ZUS до кінця квітня, щоб забезпечити безперервне надходження коштів.

Отже, якщо запит було подано у травні, виплату буде здійснено до 31 липня разом із компенсацією за червень. У разі подання запиту в червні, кошти будуть переведені на рахунок до кінця серпня, а компенсація буде нарахована з червня поточного року.

Отримати допомогу можливо виключно шляхом надсилання електронного запиту через:

PUE ZUS або мобільний додаток mZUS;

портал Emp@tia;

електронний банкінг.

Особи, які подають запит на допомогу після 30 червня, матимуть право на виплати, починаючи лише з місяця подання документів. Єдиним винятком є батьки новонароджених, які мають право подати заяву протягом трьох місяців після народження дитини, щоб отримати повну допомогу.

Наразі батькам дітей віком до 18 років надається 800 злотих незалежно від доходу сім'ї.

Нагадаємо,12 квітня стало відомо, що в низці країн Європи змінюють правила прийому біженців. Йдеться про Німеччину, Швецію, Латвію, Румунію, Молдову, Францію, Чехію, Швейцарію, Польщу.