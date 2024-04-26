Віце-прем"єр Олександр Кубраков розповів про роботи із захисту енергетики України

Сьогодні у підпорядкуванні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України – майже 4 000 обʼєктів критичної інфраструктури. За словами Олександра Кубракова, наразі триває побудова надійного захисту для енергетичних об’єктів, що знаходяться у підпорядкуванні міністерства.

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Під час розмови з парламентарями про енергетику та захист критичної інфраструктури віце-прем’єр-міністр Олександр Кубраков повідомив, що у підпорядкуванні Мініфраструктури – майже 4 000 обʼєктів критичної інфраструктури: від тягових підстанцій залізниці та водоканалів до шляхопроводів та портової інфраструктури. Для кожного з них профільне підприємство знаходить різні типи захисту – від найпростішої – габіонів та бігбегів до складної і дороговартісної – як-то встановлення засобів радіоелектронної боротьби. Про це віце-прем’єр Олександр Кубраков поінформував на своїй сторінці в мережі Facebook, передає "УНІАН".

Окрім того, за словами Олександра Кубракова, у вересні минулого року відповідно до рішення Уряду, команда Мінінфраструктури взяла на себе зобовʼязання звести фізичних захист 22 розподільчих підстанціях НЕК "Укренерго". Тільки на 22 з існуючих 90-та магістральних та ще тисяч менших підстанцій.

"Рішення, яким саме має бути такий захист, ухвалювали спільно з інженерами Генерального Штабу ЗСУ, військовими інженерами з США, Британії, Японії та Німеччини.

На всіх 22 обʼєктах, за які відповідає наша команда, робота по зведенню захисту ІІ рівня завершена або знаходиться на фінальних стадіях. У деяких областях збережено розподілення енергії саме завдяки цим укриттям", — розповів Олександр Кубраковю

Він також повідомив, що захист обʼєктів генерації енергії, таких як ТЕЦ, ТЕС або ГЕС, ніколи не відносився до відповідальності міністерства. "Очевидно, що захистити статичні обʼєкти розміром в кілька гектарів неможливо жодним саркофагом – це надто довго і дорого. Єдине можливе рішення – засоби ППО. Ми залежні від ритмічних поставок озброєння від країн-партнерів", — каже Олександр Кубраков.

Нагадаємо, нещодавно віцепремʼєр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков взяв участь у зустрічі Координаційної групи G7+ з підтримки енергетичного сектору України. Під час зустрічі були представлені оновлені дані щодо руйнувань і потреб України в звʼязку з атаками росії на енергетичну інфраструктуру. Також був представлений план модернізації та захисту генеруючих потужностей для споживачів в рамках підготовки до опалювального сезону.

Раніше повідомлялось, що ключові електропідстанції в декількох областях України, які найбільше потерпають від російських обстрілів, завдяки другому рівню захисту витримали і витримують ворожі атаки.