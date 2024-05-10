Більшість активів терміналу "Олімпекс" передані компаніям з орбіти колишніх власників — юристи кредиторів

Місцева філія Адміністрації морських портів України не визнає повноваження призначеного судом керуючого справами про банкрутство "Олімпекс Купе Інтернешнл" Олексія Сокола. Відсторонений судом директор підприємства Віталій Марченко продовжує керувати терміналом "Олімпекс", через який триває експорт зерна без документів і продовжується "розсіювання" активів підприємства для уникнення виплат кредиторам зі США, зазначають юристи американських фондів ACP та Innovatus, повідомляє Латифундист.

"Призначене колишніми акціонерами керівництво продовжує керувати терміналом та експортувати зерно без документів у той час, коли влада бореться з ухиленням від сплати податків контрабандистами зерна. При цьому повноваження директора були припинені рішенням Західного апеляційного господарського суду від 4 квітня 2024 року", — зазначили юристи після отримання інформації на запит до арбітражного керуючого.

Арбітражний керуючий в ході інвентаризації встановив, що більша частина активів "Олімпекс Купе" була передана в користування компаніям, які знаходяться в орбіті колишніх власників терміналу.

Однією з таких компаній є ТОВ "Аттолло Гранум".Після того, як арбітражний керуючий отримав доступ до документів, з’ясувалося, що попередній керівник "Олімпекс Купе Інтернешнл" Марченко уклав контракт з "Аттолло Гранум", за яким "замовник має виключне право на розвантаження вантажу біля резервуарів об’ємом до 129 тис. куб", а додатковою угодою до договору "Олімпекс" погодився оплатити послуги з навантаження/перевантаження за ціною 16,80 грн./т при тому, що станом на листопад минулого року ринкова ціна стартувала з 27 доларів за тонну.