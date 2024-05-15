Eldorado.ua виконали зобов'язання в рамках проєкту "Цеглинка для родинки"

Омніканальний ритейлер техніки та електроніки Eldorado.ua звітує про передачу другого будинку для сім'ї, яка втратила житло та про виконання всіх зобов'язань в рамках ініційованого їми благодійного проєкту "Цеглинка для родинки".

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28 березня 2022 року внаслідок російської агресії родина Раку втратила власне житло. Більше двох років, мама з двома дітьми була змушена шукати притулок, доки глава сімейства захищає нашу країну у Збройних Силах України.

20 квітня 2024 року родина отримала ключі від нового п’ятимодульного будинку, що розташований у їх рідному селищі Бузова, що в Київській області, зовсім поруч з їх зруйнованим будинком.

Новий модульний будинок складається з двох спалень, вітальні, кухні та санвузла. Він облаштований усіма необхідними меблями та побутовою технікою, серед якої холодильник, пральна машина, бойлер, кондиціонер та інше — все, що потрібно для затишного побуту і життя.

Тепер мама и двоє дітей зможуть комфортно розташовуватися в окремих власних кімнатах, поки тато захищає Україну в лавах ЗСУ.

"Головна мета компанії Eldorado.ua — турбота про українські сім’ї. Тому ми як відповідальний бізнес, не могли не зауважити, що нашої допомоги потребують родини, які на звільнених територіях залишилися без житла. Вони мають продовжувати ростити, виховувати, навчати дітей та відбудовувати своє житло і нашу країну. Так і виник наш проєкт "Цеглинка для родинки". — Говорить Віра Вітинська, Генеральний Директор компанії Eldorado.ua. — Я дуже ціную довіру наших клієнтів та вдячна їм за бажання допомагати тим, хто цього потребує".

Проєкт став можливим завдяки благодійній ініціативі Eldorado.ua "Цеглинка для родинки", який стартував наприкінці 2022 року.

В рамках неї кожен покупець мережі Eldorado.ua міг задонатити символічні 23 гривні на житло для українських сімей, які його втратили.

Усі зібрані кошти були витрачені на виробництво та обладнання двох модульних будинків, які були успішно передані своїм новим господарям.

Eldorado.ua — зручний омніканальний постачальник побутової техніки та електроніки в Україні, представлена в оф-лайн і он-лайн середовищі.

Компанія працює з 1999 року. За цей час близько 3 мільйонів українців стали постійними покупцями техніки та електроніки в eldorado.ua.

Від лютого 2022 компанія надала допомогу для Збройних Сил України та ТрО на загальну суму більше ніж 10 мільйонів грн.