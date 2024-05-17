Щоб побудувати нову генерацію вивчається питання підвищення тарифу на світло до 5 грн/кВт-г – нардеп

Вартість електроенергії для населення можуть підняти до 5 грн/кВт-г, щоб залучити кошти у будівництво нових генеруючих потужностей. Про це в інтерв'ю заявив член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

"Зараз в Кабміні йдуть активні обговорення, щоб підняти тарифи вже з 1 червня до рівня 4,5-5 грн/кВт для побутових споживачів. Ймовірно, таке рішення буде прийнято. Але важливо зауважити, що отримані кошти підуть не обслуговуючим компаніям, а саме на розвиток генерації. "Енергоатом" щорічно дотує населення на близько 100 млрд грн, "Укргідроенерго" — на близько 25 млрд грн", — йдеться в його інтерв’ю.

Нагорняк пояснив, що кошти, що будуть отримані з підняття тарифу, будуть акумульовані на відновлення потужностей "Укргідроенерго" та на побудову 3 і 4 енергоблоків Хмельницької АЕС.

Нардеп наголосив, що власна генерація зараз дуже важлива для України.

Нагадаємо, Національний банк України прогнозує швидке та суттєве підвищення цін на електричну енергію.