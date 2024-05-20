Пенсія в Україні: скільки отримуватиме людина із зарплатою, вищою за середню

За даними журналістів, пенсії більшості громадян досить низькі через невеликі заробітні плати.

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В Україні розмір майбутньої пенсії громадян визначається виходячи з їхньої заробітної плати та страхового стажу. Про це йдеться в матеріалі видання "Oboz".

У 2024 році кількість працюючих пенсіонерів в Україні становить 2,7 мільйона осіб, середній розмір виплат для них становить 6 тисяч гривень.

Загальна кількість тих, хто отримує пенсійні виплати в Україні, становить 10,1 мільйона осіб. З них 2,6 мільйона осіб отримують пенсії в розмірі до 3 тисяч гривень.

Додатково, 1,7 мільйона осіб отримують пенсії в діапазоні від 3 тисяч до 4 тисяч гривень. Ще 1,8 мільйона українців мають пенсії в розмірі від 4 тисяч до 5 тисяч гривень. Таким чином, більшість пенсіонерів в Україні отримують виплати до 5 тисяч гривень. Високі пенсії в розмірі від 10 тисяч гривень отримують 1,2 мільйона осіб.

Згідно з даними Пенсійного фонду, зарплата вдвічі вища за середню, з якої сплачується єдиний соціальний внесок, становить понад 33 тисячі гривень і дорівнює 16,83 тисячі гривень.

З огляду на середню зарплату за три роки в розмірі 13,55 тисяч гривень і 35 років страхового стажу, розмір майбутньої пенсії становитиме 9,49 тисяч гривень.

Журналісти пишуть, що більшість громадян мають низькі пенсії через невисокі заробітні плати. Водночас, ефективна пенсійна система могла б забезпечити пенсіонерам дохід на рівні близько 60% від їхнього звичного доходу.

Згідно з рекомендаціями Міжнародної організації праці, мінімальний гарантований дохід на пенсії має становити не менше 40% від звичного заробітку. В Україні така норма виконується лише для певних пільгових категорій, наприклад, судді можуть отримувати 80% від своєї зарплати як пенсію.

Решта громадян із середньою зарплатою і страховим стажем у 35 років на відпочинку отримують пенсію, розмір якої менший за 30% від доходу.

Нагадаємо, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати, менші за 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.