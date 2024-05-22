Пенсії в Україні: яку доплату можна отримати за понаднормовий стаж

За кожен рік стажу, відпрацьованого чоловіками понад 25 років і жінками понад 20 років, пенсія збільшується на 1% від основного розміру пенсії.

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Рік від року в Україні вимагають дедалі більшого стажу роботи для виходу на пенсію за віком. У 2024 році цей показник становить щонайменше 31 рік, тоді як торік 2023 року потрібно було мати щонайменше 30 років стажу. Про це повідомив експерт із пенсійного забезпечення Сергій Коробкін у коментарі виданню "На пенсії".

Згідно з його словами, якщо чоловік відпрацював понад 25 років, а жінка понад 20 років, кожен рік стажу збільшує розмір пенсії на 1% від основної суми, але не перевищує 1% від прожиткового мінімуму.

Це правило поширюється на тих, хто вийшов на пенсію до жовтня 2011 року. Для тих, хто вийшов на пенсію пізніше, додаткові виплати за перепрацьовані роки здійснюються за кожен рік, відпрацьований понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

Якщо у людини є 30 років понаднормового стажу, і поточний прожитковий мінімум становить 2361 гривню, то максимальна доплата за стаж може бути до 708 гривень. Це передбачає, що основна сума пенсії перевищує мінімальний рівень (2361 грн. * 30% = 708 грн.), тобто приблизно 23,61 гривні за кожний рік переробітку.

Нагадаємо, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати, менші за 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.