Дохід зріс: середня зарплата в Україні збільшилася на 15%, — ПФУ

За даними Пенсійного фонду, у середньому за березень 2024 року українці отримали 15 433 грн.

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Пенсійний фонд України випустив звіт про середній рівень заробітної плати за перший квартал 2024 року, який слугує основою для визначення пенсійних виплат. Відповідно до представлених даних, середній дохід у країні збільшився на 15% за згаданий період. Про це повідомили у пресслужбі ПФУ.

За даними джерела, порівняно з березнем 2023 року, середня зарплата українців збільшилася приблизно на 2 010,70 гривень.

При цьому середні місячні заробітні плати мали такі значення:

січень — 14 974,56 грн;

лютий — 15 267,60 грн;

березень — 15 433,98 грн.

Також у ПФУ повідомили, що за останній рік офіційний рівень інфляції становив 3,2%.

Цього року зарплата для українців може зрости

За даними Європейської Бізнес Асоціації, середні заробітні плати в Україні можуть збільшитися приблизно на 1 919 — 2 616 гривень. Це означає, що середня заробітна плата, яка раніше становила близько 17,4 тисячі гривень, може сягнути приблизно 19 або навіть 20 тисяч гривень.

Згідно з результатами опитування серед HR-фахівців:

28% із них зазначили, що їхні компанії планують підняти заробітну плату на 6% — 10%, що становитиме додаткові 1 047 до 1 744 грн до поточної середньої зарплати;

13% менеджерів із персоналу заявили про збільшення заробітної плати на 2 791 — 3 488 грн;

2% компаній планують збільшення на понад на 21% — близько 3 663 грн.

Нагадаємо, що в Україні, незважаючи на повномасштабну війну, компанії активно набирають персонал у секторі обслуговування. Наприклад, вакансії для офіціантів пропонують зарплату до 75 тис. гривень, що свідчить про високий попит на фахівців у цій галузі.