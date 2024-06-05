Відключення світла влітку можуть бути по 10 годин, – експерт (відео)

Українцям, як наголосив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, не варто розраховувати на зменшення тривалості відключень. Поліпшення ситуації очікується у вересні.

Related video

В Україні продовжують фіксувати складну ситуацію в енергосистемі внаслідок пошкодження, завдані через російські обстріли. Вже у липні можливі відключення світла на 10 годин. Про це сказав голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE.

За його словами, не варто очікувати зменшення тривалості відключень, оскільки Україні не вистачає генерації для покриття всіх потреб.

Водночас за допомогою імпорту також не вдається покрити цей дефіцит.

"У нас немає генерації. Ми не можемо максимально імпортом покрити наші потреби. Станом на сьогодні ситуація виглядає так, що нема чого дати в мережу, щоб покрити всі потреби в Україні", — сказав Попенко.

Він зазначив, що поліпшення ситуації очікується у вересні – до цього буде відключення світла по 6-8 годин.

Між тим народний депутат України та член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявив, що українцям треба готуватися до складної зими, і що вони будуть зі світлом лише по 12-14 годин на добу. Про це він сказав в ефірі "Київ24".

"Ситуація наступна, ми з вами маємо розуміти, що об’єктивно, і це найголовніший момент зараз, ще головніший, ніж сам тариф на електроенергію. Ми маємо сьогодні всі говорити відверто, що підняття тарифу на електроенергію не дасть можливості все одно у 2024 році бути 24 години на добу зі світлом. Тому що ситуація насправді надскладна і ми її бачимо на початку літа і вона буде взимку, на жаль, ще складнішою", – сказав депутат.

Згодом експерт Олег Попенко зазначив, що Україна втратила величезний обсяг генерації через російські обстріли, але підвищення тарифів не вирішить ситуацію.

"З березня місяця ми втратили біля 8 ГВт енергетичної потужності, це об'єкти Центренерго, це — Трипільська та Зміївська ТЕС, це ДніпроГЕС, це влучання в генерації ДТЕК по всій території України. Ми пройшли зиму досить спокійно. У нас вистачало потужностей, вони навіть були із запасом. Руйнування генерації призводить до того, що навіть вночі її не вистачає. У нас є величезні проблеми, але їх точно не треба вирішувати завдяки підняттю тарифів з 1 червня", — сказав Попенко.

Через підвищення тарифів українці будуть вдвічі дорожче тепер платити за світло.

"В середньому українські домогосподарства 80-85% споживають 200 кВт на годину на місяць. Платіжка за світло в середньому здорожчає на 380 грн на місяць. Є такі домогосподарства, в яких немає гарячої води, наприклад, як в мене, в середньому вони споживають 450-500 кВТ, я буду сплачувати майже на 1000 грн більше", — сказав Попенко.

Він зазначив, що зараз Україна вже не продає електроенергію за кордон.

Нагадаємо, що 4 червня гендиректор YASNO Сергій Коваленко звернувся до людей з проханням заощаджували електроенергію, оскільки вона насамперед необхідна для функціонування об'єктів критичної інфраструктури.