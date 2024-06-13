Українці з дітьми в Польщі можуть отримати нову фінансову допомогу: кому і скільки платять

Програма офіційно називається "babciowe" і спрямована на підтримку батьків, які після народження дитини хочуть повернутися на роботу.

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З 1 жовтня в Польщі запроваджується нова програма підтримки батьків, відома як "babciowe". Вона спрямована на виплати сім'ям, де обоє батьків працюють або відправляють своїх дітей у дитячі садки. Іноземні громадяни можуть претендувати на ці виплати, якщо мають дозвіл на роботу в Польщі. Про це пише Polskie Radio.

Програма офіційно називається "Активний батько" і призначена для підтримки батьків, які бажають повернутися на роботу після народження дитини. Ці виплати будуть доступні не тільки батькам, а й іншим особам, які надають допомогу в догляді за дитиною.

Ця програма пропонує три основні заходи підтримки для поєднання професійної діяльності батьків і виховання дітей, такі як:

активні батьки на роботі;

активна участь у дитячому садку;

активний час удома.

Для отримання допомоги за програмою батьки мають укласти договір із членом сім'ї або нянею, який піклуватиметься про дитину. Виплати призначені для сімей, у яких обоє батьків працюють і планують використовувати послуги няні або близького родича для догляду за дитиною.

Так, розраховувати на допомогу "babciowe" можуть такі категорії осіб:

батьки, які працюють і залучають родичів або нянь до догляду за дитиною: такі сім'ї отримуватимуть 1500 злотих на місяць;

сім'ї, які відправили дитину до дитячого садка (ясел): у такому разі виплачуватимуть 400 злотих на місяць;

один із батьків, який залишається з дитиною вдома: зможе отримувати 500 злотих на місяць.

Умови програми "Активний батько" містять кілька пунктів:

працювати на умовах повної зайнятості, за контрактом, займатися економічною або сільськогосподарською діяльністю;

будь-який родич, який погодиться піклуватися про дитину, може стати одержувачем допомоги;

мати після народження дитини повинна влаштуватися на постійну роботу або повернутися на попередню, а також отримувати дохід, не нижчий за національну мінімальну заробітну плату;

якщо батько в декреті захоче повернутися на роботу раніше, він також може розраховувати на допомогу. Виплати діють тільки в тому разі, якщо дитині не більше 36 місяців.

Раніше повідомлялося, що в середині травня понад 1000 українських біженців у Німеччині отримали письмові прохання звільнити орендовані для них квартири до 15 червня.

Крім того, за даними Eurostat, 4,2 млн українців мали статус тимчасового захисту в країнах ЄС станом на кінець березня 2024 року. Із них дорослі жінки становлять 45,8%, діти — 32,8%, а дорослі чоловіки — 21,4%.