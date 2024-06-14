Навіть ФОПи зможуть бронювати співробітників: яке економічне бронювання пропонують парламентарії

Для бронювання свого співробітника підприємству необхідно буде сплатити військовий збір у розмірі 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Для забезпечення стійкої роботи бізнесу пропонується запровадити спеціальний збір за бронювання військовозобов'язаних співробітників. Цей збір стягуватиметься з фізичних осіб-підприємців, їхніх працівників, а також з установ та організацій. Про це йдеться в проєкті Закону №11332 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей сплати військового збору за бронювання військовозобов'язаних", внесеному групою народних депутатів.

У законопроєкті зазначено, що до припинення або скасування дії правового режиму воєнного стану суб'єкти господарювання, які мають намір забронювати військовозобов'язаних працівників, мають сплатити збір у сумі, що дорівнює розміру 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зазначимо, що цей мінімум становить 17 грн, тоді за кожного заброньованого працівника доведеться платити 20400 грн збору щомісяця.

Яке економічне бронювання пропонують парламентарії

Нагадаємо, що, за словами нардепа Дмитра Наталухи, більшість моделей економічного бронювання, які наразі перебувають на розгляді в парламенті, передбачає наявність такої можливості для самозайнятих фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Крім того, адвокат Ростислав Соботник пояснив, кого з чоловіків можуть мобілізувати до лав ЗСУ після зміни Кабміном порядку бронювання працівників, ухваливши постанову №650.

До того ж 22 травня повідомлялося, що народні депутати пропонують бронювати співробітників від мобілізації за щомісячний грошовий внесок. Розмір такої плати становитиме кілька десятків тисяч гривень.