"Заручники ситуації": українці можуть не отримати законні субсидії, — Мінсоцполітики

Деякі громадяни, у яких оформлені житлові субсидії, можуть не отримати своїх виплат. У міністерстві наголосили, що причина — у чужій "бездіяльності".

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Частина українців не може отримати субсидії через те, що ОСББ не подають інформацію про них. Деталями 19 червня поділились у Міністерстві соціальної політики України.

Нині в Україні можна подати документи для призначення субсидій і пільг онлайн. Перерахунок розміру відбувається автоматично, і стояти у чергах більше не потрібно.

З 1 грудня 2022 року житлові субсидії та пільги адмініструє Пенсійний фонд. ПФУ дав можливість подавати спрощену заяву члену родини, збір та обробку даних установа взяла на себе. Також були створені електронні кабінети для надавачів житлово-комунальних послуг, зокрема для ОСББ.

Однак частина ОСББ та деякі виконавці комунальних послуг не подають ПФУ дані, потрібні для призначення житлових субсидій і пільг. Через це мешканці будинків не можуть отримати виплати, на які мають право.

"Через таку бездіяльність люди можуть стати заручниками ситуації, коли Пенсійний фонд не отримає всю чи частину інформації, необхідної для призначення житлово-комунальних субсидій, і, як наслідок, ті, хто потребує фінансової допомоги, не отримають житлових субсидій або пільг на житлово-комунальні послуги", — підкреслили у Мінсоцполітики.

Нагадаємо, юристи розповіли, хто з українців може отримати підвищену субсидію на оплату послуг з електропостачання.

Перша заступниця голови Мінсоцполітики розповіла, яку фінансову допомогу на житлові субсидії отримуватимуть українці в умовах відключень електроенергії.