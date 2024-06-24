Деякі українці залишаться без субсидій уже з 1 липня: у ПФУ розповіли, як цього уникнути

Деяким категоріям одержувачів житлових субсидій потрібно оновити дані, адже виплати з 1 липня буде припинено.

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У зв'язку зі зростанням цін на електроенергію українцям перерахують розмір субсидій. Пенсійний фонд України (ПФУ) завершує автоматичне опрацювання особових рахунків, проте деяким категоріям одержувачів житлових субсидій необхідно оновити дані до 1 липня. Про це повідомив заступник начальника Головного управління ПФУ в Запорізькій області Сергій Кам'янченко, передає видання "Суспільне".

Сергій Кам'яченко повідомив, що згідно зі змінами, внесеними Постановою №521 Кабінету Міністрів України (КМУ) від 8 травня 2024 року, деяким категоріям одержувачів житлових субсидій необхідно оновити свої дані, тому що виплати буде припинено з 1 липня.

"Після першого червня по перше липня люди мають звернутися для того, щоб оформити всі ці житлові субсидії за новими встановленими документами. Адже виплати (раніше оформлені субсидії — ред.) тривають лише до 1 червня. Тому що минув великий проміжок часу", — також зазначив він.

Для продовження отримання субсидії запоріжцям необхідно надати документи до Пенсійного фонду до 1 липня.

Він наголосив, оновити дані слід тим, хто проживав або досі проживає на тимчасово окупованій території.

Щоб оновити документи, люди можуть звернутися:

у відділення Пенсійного фонду;

надіслати документи поштою;

подати заявку через вебпортал Пенсійного фонду, там є відповідна опція, за якою людина звертається за призначенням пільг чи субсидій.

"Кабмін спростив механізм звернення за призначенням субсидій. Якщо раніше необхідно було подавати декларацію, підтвердження документів про сплату комунальних платежів, сьогодні це все не передбачено. Тільки заява, жодних декларацій", — додав Камянченко.

У Міністерстві соціальної політики України повідомили, що звертатися до ПФУ до 1 липня 2024 року необхідно, якщо ви одночасно відповідаєте всім таким критеріям:

отримували субсидії на початку повномасштабного вторгнення (у січні 2022 р.);

із січня 2022 року і протягом усього часу (досі) продовжуєте отримувати субсидії;

до початку повномасштабної війни проживали (або й далі проживаєте) на тимчасово окупованій території або в зоні активних бойових дій;

від початку повномасштабної війни жодного разу не зверталися до органів соціального захисту або Пенсійного фонду із заявою та декларацією щодо актуалізації відомостей про себе або членів сім'ї чи домогосподарства, адресу перебування, наявних комунальних послуг тощо з метою перепризначення субсидії.

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