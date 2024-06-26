ДТЕК вкладає всі наявні кошти у відновлення пошкоджених ТЕС, - Сахарук

Компанія ДТЕК вкладає всі доступні кошти у відновлення пошкоджених внаслідок російських обстрілів теплоелектростанції (ТЕС). Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в етері "Суспільного".

Він розповів, що у липні й серпні продовжиться ремонтна кампанія в енергетиці. В планових ремонтах будуть знаходитись енергоблоки АЕС, а також після руйнацій будуть відновлюватися теплові та гідроелектростанції.

"Ми втратили 90% генеруючих потужностей ДТЕК Енерго. Вкладаємо всі наявні у нас кошти — 4 млрд грн, для того щоб відновитися. Але цього, на жаль, недостатньо", — сказав Сахарук.

Він пояснив, що наразі ситуація в енергосистемі продовжує бути вкрай важкою.

Сахарук додав, що у прифронтових регіонах ситуація з електропостачанням погіршується через постійні обстріли, які призводять до руйнації електромереж.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення ТЕС компанії були обстріляні ворогом понад 180 разів.