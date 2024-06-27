Військовий просить СБУ перевірити керівництво "Укренерго" після скандалу з крадіжками на закупівлі бронежилетів

Служба безпеки України після затримання на крадіжці 10 млн грн топ-менеджера державної "Укренерго" має перевірити все керівництво держкомпанії через підозри в корупції. Таку думку висловив політолог і військовослужбовець Кирило Сазонов.

"Моя думка, керівництво держпідприємства на чолі з Кудрицьким відверто не на місці. І взагалі не справляються. Я б таких менеджерів на роботу не брав. Навіщо вони на держпідприємстві? За таке і 100 років в'язниці мало. Усю цю банду, яка засіла в Укренерго і краде на бронежилетах, потрібно було ще вчора розігнати. Сподіваюся СБУ швидко з цим розбереться", — повідомив військовий.

Факт крадіжки 10 млн грн на закупівлю бронежилетів стався на самому початку війни, коли волонтери та добровольці за власні гроші шукали бронежилети, які були в дефіциті, нагадав Сазонов.

"Що мене конкретно розлютило — це весна 2022 року. Самий початок війни. Щойно відбили ворога від столиці. Ми добровольцями пішли — взагалі без усього! А тут державне підприємство закуповує броніки. Гуд, їм тоді було потрібніше, ніж військовим. Напевно. Але в цей момент якийсь щур ще й намутив на закупівлі? Хтось іде воювати і не знає, де взяти бронік. Тому що це його країна. Його Україна. А хтось у цій країні на заоблочній зарплаті топ-менеджера держпідприємства встигає красти на закупівлі цих самих броніків!", — додав військовий.

Нагадаємо, напередодні СБУ затримало одного з високопоставлених керівників Укренерго через розкрадання 10 млн грн на закупівлю бронежилетів на самому початку війни.