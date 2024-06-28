Змусили повернути 75 тисяч: шахраї намагалися обдурити ПФУ та незаконно отримати пенсію

Деякі люди не надають до Пенсійного фонду інформацію про смерть або переїзд пенсіонера, завдяки чому вони продовжують незаконно отримувати його виплати.

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Пенсійний фонд України повідомив про випадки шахрайства. Деякі пенсіонери, їхні родичі та опікуни приховують інформацію, порушуючи закон і отримуючи незаконні виплати. Про це стало відомо з пресслужби ПФУ.

Так, у Київській області зафіксовано випадки, коли люди не повідомляли про виїзд пенсіонера на постійне місце проживання в іншу державу, його смерть, припинення дії виписки з акта огляду медико-соціальної експертизи (невизнання інвалідом). Проте виплати тривають, а зловмисники використовують документи та банківські картки пенсіонерів для отримання цих коштів.

За даними відомства, у діях таких осіб наявні ознаки складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України — заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою та ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, до Головного управління надійшла інформація від підрозділів Служби безпеки України про осіб, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, щодо яких встановлено факт смерті. Як з'ясувалося, якогось громадянина Г. було зареєстровано як внутрішньо переміщену особу, а згодом він помер на непідконтрольній Україні території.

Однак, попри факт смерті, на його карту надходили виплати.

"Оскільки інформація про смерть Г. до Фонду надійшла несвоєчасно, виникла переплата пенсії на його ім'я на непідконтрольній Україні території, на непідконтрольній Україні території Дане незаконне одержання пенсійних виплат за померлого громадянина Г. здійснювала його дочка І. шляхом використання банківської картки. 1 ст. 190 КК України та ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка — тяжкий злочин)", — зазначають у ПФУ.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають низькі виплати та проживають на прифронтових територіях, отримають додаткові виплати від ВПП ООН. Крім цього, для призначення доплати важливо, щоб громадян не отримував інших грошових допомог від міжнародних організацій.