На що пішли 10 млн від бронежилетів, - волонтер просить НАБУ і ДБР перевірити нерухомість Кудрицького

НАБУ та ДБР мають перевірити правомірність набуття головою НЕК "Укренерго" Володимиром Кудрицьким земельної ділянки та будинку у Києві. Про це пише блогер та волонтер Назар Приходько на своїй сторінці у Facebook, передає "УНІАН".

Блогер підкреслив, що начальник департаменту безпеки, якому було оголошено підозру за закупівлю бронежилетів за завищеною ціною, що завдало державі збитків 10 млн грн, згідно із системою корпоративного врядування державної компанії перебуває у прямому підпорядкуванні Кудрицького, тому угода не могла проходити повз нього.

"Тож насправді підозра має бути висунута не лише виконавцю, а й безпосередньо керівнику "Укренерго", — вважає Назар Приходько.

Волонтер звернув увагу на те, що між незаконною операцією із закупівлі бронежилетів та придбанням нерухомості родиною Кудрицького пройшло кілька місяців.

"Прикурили" хлопці навесні 2022 року, а вже восени 2022 року родина керівника "Укренерго" Кудрицького придбала земельну ділянку в Києві на вулиці генерала Павленка разом з будинком. На сайтах продажу нерухомості такий будинок в тому районі коштує 12-16 млн грн. Разом із землею – до 20 млн", — пише блогер.

Він заявив, що подає заяву до НАБУ та ДБР з вимогою перевірити дії Кудрицького на наявність в них складу злочину за трьома статтями ККУ: 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), 364 (зловживання владою або службовим становищем), 368 (незаконне збагачення).

"Сподіваюся, що позиція НАБУ та ДБР буде такою жорсткою та принциповою до пана Кудрицького, як до рядових виконавців цих схем", — підсумував Назар Приходько.