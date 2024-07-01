Компанія SOCAR - лідер платників податків серед АЗС України

Компанія SOCAR у І кварталі 2024-го сплатила найбільше податків з продажів пального.

У І кварталі цього року компанія SOCAR сплатила найбільше податків з продажів пального та стала другою зі сплати податків на працівників. Про це повідомляє "УНІАН".

Графіки, надані представниками ТСК з питань економічної безпеки, свідчать, що SOCAR, як і минулого року, впевнено утримує лідерські позиції.

Нагадаємо, що минулого року компанія SOCAR у 3-х кварталах стала лідером зі сплати податків з пального та у 2-х кварталах — зі сплати податків на працівників. Дослідження з визначення тіньової частки у підакцизних товарах та її динаміки було проведено фахівцями Інституту соціально-економічної трансформації (ІСЕТ), аналітичного центру CASE та Економічної експертної платформи.

Як зазначили автори роботи, акцизні податки встановлюються з подвійною метою: з одного боку, штучно зменшити споживання певних типів товарів, за рахунок еластичності попиту, з іншого – наповнювати бюджет у спосіб, менш шкідливий ніж більшість інших податків.

На думку авторів дослідження, повномасштабна війна, ймовірно, спричинила деяке зростання частки "тіньових" продажів (при зменшенні абсолютних цифр) на тлі різкого падіння легальних. Але заходи, вжиті протягом 2023 р. призвели до різкого зменшення цієї частки в середньому по року, при цьому обсяги нелегального ринку зменшилися у 2.5 рази.

Для оцінки повноти оподаткування акцизним податком пального, яке виробляється та імпортується в Україну було використано дані енергетичного балансу України (в розрізі продуктів), який щорічно публікується Державним комітетом статистики України у порівнянні з оцінкою загального споживання пального на підставі оцінки середнього пробігу транспортних засобів.