Українські підприємці різко підвищують зарплати співробітникам, — Нацбанк

Збільшення зарплат разом із підвищенням соціальних виплат і низькою інфляцією сприяють подальшому зростанню реальних доходів населення.

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Українські підприємства продовжують відчувати брак робочої сили, що тисне на зарплати в приватному секторі в бік збільшення. Про це йдеться в новому макроекономічному та монетарному огляді Національного банку.

Вказується, що паралельно зі збільшенням соціальних виплат і низьким рівнем інфляції, це сприяє подальшому збільшенню реальних доходів населення.

У червні кількість нових вакансій на сайтах пошуку роботи практично не змінилася, що нехарактерно для сезонного зростання, пов'язаного з початком жнив. Опитування серед бізнес-спільноти також показали зниження економічної активності, що призвело до зменшення кількості робочих місць порівняно з травнем.

Однак за окремими професіями (зокрема, охорона, будівництво, робітничі спеціальності) спостерігається стійке збільшення кількості вакансій.

Кількість шукачів роботи, вимірювана кількістю резюме, незначно зросла, що переважно відображало вплив сезонності.

Нагадаємо, у липні деякі пенсіонери можуть розраховувати на доплату до пенсії. Зокрема, її розмір залежить від віку одержувача і становить від 300 до 570 гривень.

Раніше повідомлялося, що певні українські судді можуть отримувати до 240 гривень пенсії на місяць. Зокрема, середній розмір виплат становить понад 100 тисяч гривень.