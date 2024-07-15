Пенсіонери можуть отримати додаткову грошову допомогу: кому заплатять влітку

Допомога передбачена громадянам, які мають інвалідність, отримали каліцтво на виробництві або з певних інших причин.

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Улітку 2024 року певні пенсіонери матимуть можливість отримати одноразову фінансову допомогу в розмірі від 300 до 3 000 гривень. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Одноразова допомога надається громадянам, які страждають на інвалідність, отримали каліцтво на виробництві або за іншими встановленими критеріями.

Розмір надбавки залежатиме від категорії інвалідності:

3 100 гривень — для I групи інвалідності;

2 900 гривень — для II групи інвалідності;

2 700 гривень — для III групи інвалідності.

Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною також отримають виплату в розмірі 3 100 гривень.

Окрім основних виплат, певні групи отримають додаткові 1 000 гривень:

учасники бойових дій та постраждалі учасники Революції Гідності;

колишні неповнолітні в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць утримання;

діти, які народилися в зазначених місцях.

Також по 650 гривень отримають такі категорії громадян:

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України;

дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю через війну, які не одружилися вдруге;

дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних особами з інвалідністю від захворювання, трудового каліцтва або з інших причин, які не одружилися вдруге.

Нагадаємо, у ПФУ розповіли, що на початку 2024 року в Україні зріс середній розмір пенсії на 9,6% — до 5743,27 гривні, тоді як пенсіонери, які працюють, отримують 6094,28 гривні.

Раніше повідомлялося, що для того, щоб отримувати пенсію в 15 тисяч гривень, українцям потрібно мати 35 років стажу і зарплату, яка в 3,16 раза вища за середню — 48 778 гривень.