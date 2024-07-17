Деякі українці не зможуть отримати пенсію: чому та чи варто очікувати на інші виплати

В Україні щороку збільшується мінімальна вимога до страхового стажу. Нині для виходу на пенсію в 60 років потрібно офіційно пропрацювати 31 рік.

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Українці, які досягли пенсійного віку, проте не мають достатньої кількості страхового стажу, не зможуть отримувати повноцінну пенсію. Натомість їм все ж таки варто розраховувати на певну допомогу від держави — соціальну пенсію. Детальніше про це розповідає "24 Канал".

Який стаж потрібен для виходу на пенсію

У 2024 році для отримання пенсії українці повинні мати:

31 рік страхового стажу в 60 років;

21 рік стажу в 63 роки;

15 років стажу в 65 років.

Мінімальна вимога до стажу збільшуватиметься щороку до 2028 року.

Що таке соціальна пенсія

Особи, які не набрали достатньої кількості стажу, можуть отримати соціальну пенсію. Така допомога визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб (2361 гривня) й середнім місячним доходом родини за останні пів року. Проте розмір соціальної пенсії не може перевищувати 100% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 3028 гривень.

Крім цього, розрахунок соціальної пенсії переглядається кожні пів року та залежить від змін у майновому стані й середньому доходу.

Для оформлення такої допомоги потрібно звернутися до місцевого відділу соціального захисту населення та надати наступні документи:

заяву на призначення пенсії;

паспорт та ідентифікаційний код;

довідку від ПФУ про набутий страховий стаж;

декларацію про доходи й майновий стан за останні пів року;

копію судового рішення про призначення опікуна (у разі, коли особу визнано недієздатною).

Нагадаємо, у 2025 році в Україні хочуть збільшити розмір мінімальної пенсії на 229 гривень, в результаті вона становитиме 2590 гривень. Тоді як максимальна пенсія збільшиться на 2,2 тисячі гривень — до 25,9 тисячі гривень.

Раніше у ПФУ розповіли, що деякі пенсіонери можуть отримати пільгу на оплату комунальних послуг. Зокрема, громадяни, які проживають у сільській місцевості та працювали за певними професіями, можуть не платити за ЖКП.