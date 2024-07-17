Будинок та земля у Києві: ВАКС зобов"язав НАБУ розслідувати можливе незаконне збагачення Кудрицького (документ)

Вищий антикорупційний суд зобов’язав НАБУ відкрити кримінальне провадження за фактами можливого незаконного збагачення голови НЕК Укренерго Володимира Кудрицького. Про це у своєму блозі на Gordon.UA повідомляє блогер та волонтер Назар Приходько, додаючи скріншоти рішення ВАКС, прийнятого на засіданні суду 17 липня, передає "УНІАН".

Волонтер підкреслює, що ВАКС зобов’язав НАБУ відкрити провадження за його заявою, поданою з метою перевірити законність отримання головою НЕК коштів, на які його родина у 2022 році придбала земельну ділянку та будинок у Києві.

"ВАКС зобов’язав НАБУ відкрити кримінальне провадження за моєю заявою, в якій прошу НАБУ перевірити – а чи не із вкрадених на закупівлі бронежилетів мільйонів голова НЕК Укренерго Володимир Кудрицький купив собі маєток у Києві на вулиці генерала Павленка восени 2022 року – будинок з, увага, п’ятьма кондиціонерами, та земельну ділянку загальною ринковою вартістю близько 20 млн грн", — зазначає Приходько.

Активіст нагадує, що 26 червня СБУ та НАБУ затримали очільника Департаменту безпеки Укренерго Сергія Тоцького, підозрюючи його у розкраданні бюджетних коштів у розмірі 10 млн грн на закупівлі бронежилетів весною 2022 року. За словами Назара Приходько, Тоцький має неоднозначні родинні та бізнесові зв’язки.

"Це син генерал-майора Володимира Тоцького, екс-заступника голови СБУ часів Януковича, одного з організаторів штурмів Майдану, автора планів "Бумеранг" та "Хвиля", в результаті яких загинули протестувальники. Втік до росії у 2014 році… Вже працюючи в Укренерго, Тоцький-молодший виступав "фунтом" бізнесу на сонячних електростанціях братів Клюєвих. На дружину Тоцького були записані корпоративні права й активи двох таких станцій", — підкреслює блогер.

На його переконання, Сергій Тоцький перебував у прямому підпорядкуванні голови НЕК Кудрицького, і його діяльність була б неможливою без погодження, схвалення і підтримки керівника. В тому числі – і у справі із закупівлею бронежилетів.

На думку Назара Приходька, є підстави підозрювати, що ця справа безпосередньо пов’язана із подальшим придбанням нерухомості родиною голови НЕК Укренерго Володимира Кудрицького. Адже оборудка, про яку йдеться, відбулася весною 2022 року, а земельну ділянку родина Кудрицьких придбала восени того ж року.

"Я у співпадіння не вірю. І ВАКС, здається не вірить також. Бо ухвалив рішення, що зобов’язує НАБУ відкрити кримінальне провадження за моєю заявою за фактами вчинення головою правління НЕК Укренерго Володимиром Кудрицьким злочинів, передбачених статтями Кримінального кодексу України: 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом); 364 (зловживання владою або службовим становищем); 368 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України", — резюмував Назар Приходько.