"Непогані шанси": в "Укренерго" назвали терміни, коли ситуація з електрикою покращиться

За словами очільника енергетичної компанії Володимира Кудрицького, уже в серпні громадяни зможуть відчути полегшення, адже збільшаться обсяги генерації та з ремонтів вийдуть деякі потужності.

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Ситуація з електрикою в Україні може стати набагато кращою вже найближчими тижнями та місяцями. Крім того, у вересні та жовтні відключень і зовсім можна буде уникнути. Про це заявив глава "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю "Суспільному".

За його словами, наразі продовжують фіксуватися проблеми з дефіцитом, проте є й хороші новини. За кілька тижнів очікується покращення ситуації. Пов'язано це зі збільшенням обсягів генерації, адже з ремонтів вийдуть деякі потужності та блоки на електростанціях.

Протягом серпня, продовжують в "Укренерго", буде поступове покращення ситуації і дефіцит зменшиться. Уже восени, якщо не буде нових масштабних обстрілів, ситуація буде значно кращою.

"У нас є досить непогані шанси пройти цей період або без відключень, або з радикально меншими відключеннями, ніж зараз... І знаєте, я вам так скажу, що будь-яка інша енергосистема в цій ситуації просто б сколлапсувала, просто б був повний блекаут на тижні або місяці", — заявив Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, 17 липня повідомлялося, що восени українцям можуть перестати відключати світло. За словами директора енергетичних програм центру Разумкова Володимира Омельченка, найближчим часом обмеження можуть стати менш сильними і пов'язано це як із погодними умовами, так і з ремонтом об'єктів.