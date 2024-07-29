Відключення світла в Україні: атомна енергетика допоможе вирішити проблему, — спецпредставник США

За словами Пенні Пріцкер, атомна енергетика становить 50% від усього обсягу енергетики України, тому розвиток цієї галузі є абсолютно раціональним рішенням.

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Україні необхідно нарощувати атомну енергетику, щоб швидко вирішити проблему з генерацією електроенергії через постійні російські обстріли. Про це під час свого візиту до Києва заявила Пенні Пріцкер, яка перебуває в Києві з останнім візитом на цій посаді, оскільки вимоги Конгресу обмежують її термін на посаді одним роком. Про це пише "РБК-Україна".

Пенні Пріцкер, спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України, нагадала, що атомна енергетика України станом на зараз становить 50% від усього обсягу енергетики України.

Водночас, за її словами, США та інші партнери зараз докладають усіх зусиль, щоб допомогти Україні заповнити нестачу генерації електроенергії після руйнівних атак ЗС РФ.

"У довгостроковій перспективі український уряд буде самостійно вирішувати, у який спосіб виробляти електроенергію. Але для швидкого розв'язання проблеми, нарощування атомної енергетики є абсолютно раціональним рішенням, нарівні з іншими зусиллями, яких докладають наші партнери", — зазначила Пріцкер.

Пенні Пріцкер у Києві Фото: Twitter/X Special Representative Penny Pritzker

Варто зазначити, що в Україні Пенні Пріцер перебуває востаннє з офіційним візитом на посаді спецпредставника, оскільки вимоги Конгресу обмежують її термін на посаді одним роком. Вона підкреслила, що і вона, і адміністрація Джо Байдена віддані Україні.

"Економічне відновлення України не тільки продовжиться, а й продовжить розвиватися відповідно до вказівок. І буде спадкоємність у нашій роботі з підтримки місії України не тільки виграти війну, а й перемогти в майбутньому", — зазначила Пенні Пріцкер.

Нагадаємо, у серпні 2024 року очікується відсутність нового зростання тарифів на електроенергію, які залишаться на рівні 4,32 грн/кВт-год. Проте українці помітять, наскільки збільшилися суми в платіжках за світло.