Пенсія в Україні: що робити, якщо не вистачає стажу для отримання виплат

Зараз для виходу на пенсію в 60 років і жінкам, і чоловікам необхідно мати не менше 31 року стажу.

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Щоб у літньому віці отримувати пенсійні виплати від держави, потрібно накопичити достатню кількість страхового стажу. Однак бувають ситуації, коли людині не вдається зібрати потрібну кількість стажу. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Згідно із законом, якщо людина не сплачувала внески, то в неї не буде і страхового стажу, який з 2004 року розраховується не за трудовою книжкою, а на основі даних про сплату внесків. Однак є ситуації, коли людина офіційно не працює або їй не вистачає стажу для своєчасного призначення пенсії. У таких випадках передбачені добровільні пенсійні внески, а також можливість докупити стаж, якого бракує.

Наразі для виходу на пенсію в 60 років як жінкам, так і чоловікам необхідно мати не менше 31 року стажу. У 2025 році цей поріг збільшиться до 32 років, а до 2028 року становитиме вже 35 років, що стане умовою для отримання хоча б мінімальної пенсії. Якщо стажу недостатньо, пенсія може бути призначена в 63 або 65 років, залежно від кількості підтвердженого стажу у відповідному році. Через такі правила багато громадян вже зараз стикаються з труднощами з виходом на пенсію у встановлений термін.

Сьогодні вартість одного місяця стажу становить 1 760 гривень, що відповідає 22% від мінімальної зарплати, яка з 1 квітня становить 8 000 гривень. Зазвичай цей внесок оплачує роботодавець. Однак сума внеску може перевищувати мінімальну, залежно від розміру заробітної плати, що своєю чергою впливає на розмір майбутньої пенсії.

У разі, якщо людина не працює, але має дохід або, наприклад, працює за кордоном і внески з цієї зарплати не сплачує, то вона може укласти договір із Пенсійним фондом України про добровільну сплату внесків. У такий спосіб майбутній пенсіонер регулярно перераховуватиме певну суму, заробляючи собі стаж.

Трапляються ситуації, коли людині наближається 60-річний ювілей, але їй явно не вистачає стажу для своєчасного отримання пенсії. У такому разі можливе набуття стажу за попередні роки, де в неї були перерви в трудовій діяльності. Однак слід враховувати, що така послуга коштуватиме вдвічі дорожче: місяць "минулого" стажу обійдеться щонайменше у 3 520 гривень, а рік — аж 42 240 гривень. Це подекуди викликає сумніви в доцільності такого "прискорення" процесу призначення пенсії.

Якщо внесок менший за мінімальний (1 760 гривень), то до стажу зараховується неповний місяць роботи, що дуже негативно позначається на розмірі пенсії. Тому зараз можна не тільки купувати стаж, а й робити внесок вищим, щоб це позначалося і на зарплаті.

Платити внески можна також на користь іншої особи. Батьки можуть платити внески за дитину, яка поки що навчається у виші та ще не працює. Дорослі син чи донька можуть докупити стаж своїм батькам, яким незабаром виповниться 60 років. Добровільну участь у загальнообов'язковому пенсійному страхуванні може брати людина, яка хоча б раз була працевлаштована і за неї роботодавцем офіційно сплачено ЄСВ.

Нагадаємо, пенсіонери мають низку пільг, зокрема деякі з них можуть взагалі не платити за комунальні послуги. Це стосується тих, хто проживає в сільській місцевості та працював на певній роботі.

Раніше повідомлялося, що українці, яким понад 80 років і які отримують пенсію за віком, проживають самі та потребують стороннього догляду, можуть отримати доплату. Її розмір становить 944 гривні.