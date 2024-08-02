Які пенсіонери можуть отримувати 6 тис. грн: скільки потрібно заробляти для таких виплат

Наразі середня пенсія по Україні зросла на 431 гривню, до 5 816 гривень.

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Розмір пенсії безпосередньо пов'язаний із зарплатою, яку людина заробляла протягом свого трудового життя. Тому, щоб на пенсії отримувати гідну суму, важливо добре працювати. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

Щоб у майбутньому отримати пенсію в розмірі 6 144 гривень, необхідно накопичити 20 тисяч гривень і мати повний трудовий стаж у 35 років.

Проте це лише приблизні оцінки, оскільки для точного розрахунку суми враховуються всі зарплати людини і середня зарплата в країні.

Люди з доходом 15 000 гривень і повним трудовим стажем можуть отримувати пенсію в розмірі 4 608 гривень. Водночас особи, які отримують 30 000 гривень, можуть очікувати, що їхні пенсійні виплати становитимуть близько 9 216 гривень.

Наразі середня пенсія по Україні зросла на 431 гривню, до 5 816 гривень.

Нагадаємо, у серпні деякі пенсіонери отримають вікову надбавку. Так, на неї можуть розраховувати громадяни, яким виповнилося 70, 75 і 80 років.

Раніше стало відомо, що українці не можуть одночасно отримувати пенсію за віком і соціальну допомогу. Оскільки такі виплати є різними видами пенсійного забезпечення.