Україна і РФ планують зберегти постачання газу, ігноруючи бої в Курській області, — Bloomberg

Як пише видання, є ризик того, що випадкове пошкодження газозабірної станції може призвести до припинення поставок. Водночас Україна прагне зберегти статус надійного партнера для європейських споживачів.

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Росія і Україна мають намір продовжувати постачання газу до Європи попри бойові дії, що тривають у районі ключової газозабірної станції "Суджа" в Курській області Росії, через яку проходить значна частина транзиту. Обидві сторони, за даними джерел, обізнаних із ситуацією, не планують припиняти постачання палива, попри загострення військових дій. Про це пише Bloomberg.

Нещодавнє масштабне вторгнення України на територію Росії спричинило різке зростання європейських цін на газ до рекордних значень цього року, оскільки учасники ринку побоюються можливих перебоїв у постачанні. Проте, як Київ, так і Москва мають вагомі економічні інтереси в продовженні транзиту. Для України цей транзит залишається важливим джерелом доходу для економіки, яка постраждала від війни — 2021 року країна заробила приблизно 1 мільярд доларів. Європа ж, попри зусилля щодо зниження залежності від російського газу, все ще є великим споживачем палива, що надходить трубопроводами через Україну.

На думку видання, Україна прагне зберегти статус надійного партнера для європейських споживачів, пропонуючи їм використовувати свої значні газові сховища. Захист газової інфраструктури також є важливим завданням для Києва, оскільки її пошкодження або вихід з ладу може потребувати дорогих відновлювальних робіт і завдати шкоди майбутнім постачанням.

Однак існує ризик того, що випадкове пошкодження газозабірної станції може призвести до припинення постачань, попереджають експерти. На тлі нещодавніх подій цей ключовий транзитний пункт перебуває під контролем українських сил, що додає додаткової напруженості.

Російський газовий гігант "Газпром" поки не дав офіційного коментаря з приводу поточної ситуації. Міністерство енергетики України також утрималося від коментарів. Своєю чергою, українська компанія "Нафтогаз" заявила про намір продовжувати надання послуг із транспортування газу в рамках чинної угоди, термін дії якої закінчується в грудні поточного року.

Попри те що більшість європейських країн активно шукають альтернативи російському трубопровідному газу, такі держави, як Австрія, Словаччина та Молдова, продовжують імпортувати газ через Україну. Постачання через станцію "Суджа" залишаються стабільними, зі щоденним обсягом у межах 37-40 мільйонів кубометрів, що трохи нижче за показники, які спостерігалися до нещодавнього вторгнення України, але відповідає зниженню попиту з боку європейських споживачів.

У вівторок російські газові потоки через Україну продовжать іти в штатному режимі, згідно з опублікованими українською енергосистемою номінаціями. Однак фактичні обсяги постачань можуть варіюватися залежно від ситуації на місцях, резюмує видання.

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Нагадаємо, 12 серпня було опубліковано супутникові знімки газорозподільної станції "Суджа", завдяки яким стало зрозуміло, що інфраструктурний об'єкт постраждав під час бойових дій. Водночас 8 серпня агентство ТАСС розмістило інформацію від "Газпрому" про ситуацію на "Суджі". Росіяни запевняли, що з транспортуванням газу нічого не сталося, триває експорт в обсязі 37,3 млн куб. м на добу.